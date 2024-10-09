"Самые сложные времена": военный сделал тревожный прогноз по ситуации на фронте

Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что вскоре на фронте будут условия, не позволяющие нормально работать беспилотниками. По его словам, в такой ситуации российская армия с большим количеством техники сможет попытаться прорвать оборону.



Украинский военный. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов обратил внимание на изменение погоды, которая может иметь опасные последствия для войны в Украине, в частности использование беспилотников, активно сдерживающих продвижение российских сил.

"Самые сложные времена нас ждут во время дождей и тумана, потому что в таких условиях, ни ФПВ, ни Мавики нормально не работают", — считает Бунятов.

По словам военного, в таком случае россияне с большим количеством техники могут попытаться прорвать оборону и выйти на новые позиции. Кроме того, по его словам, в ВСУ в настоящее время существует недостаточное количество пехоты.

"С таким количеством техники враг сможет прорываться через нашу оборону и занимать новые рубежи, а пехоты у нас сейчас повсюду дефицит", – указывает Станислав Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал Игорь Романенко озвучил планы России по захвату Покровска. По его словам, после оккупации этого города армия РФ получит возможность двигаться в сторону украинских областных центров. Генерал указывает, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить Запорожье, Харьков и другие крупные города.

Также "Комментарии" писали, что подсчитаны потери украинской и российской военной техники на Покровском направлении. Разница в пять раз по уничтоженной технике между ВСУ и армией РФ.