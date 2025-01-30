Самые популярные вакансии от Минобороны: что чаще всего выбирают украинцы

Как передает портал "Комментарии", в течение 2024 года в разделе "OLX Работа" было размещено на платформе почти 3000 объявлений о возможности службы в Силах обороны. В компании уточнили, что популярность приобрели не только вакансии для военных специальностей, но и объявления для работников рабочих профессий, необходимых в ВСУ, в частности поваров, водителей и слесарей. Всего около 30 000 кандидатов откликнулись на эти предложения.

ВСУ. Фото из открытых источников

Среди военных специальностей наибольшим спросом со стороны кандидатов пользовались вакансии водителей, стрелков, операторов БпЛА, командиров и медиков. Значительную активность по откликам об объявлениях на службу в ВСУ наблюдали в густонаселенных регионах, таких как Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская области.

Вакансии на службу в подразделениях ПВО, операторов FPV-дронов и поваров получили наибольшее количество откликов. Средняя заработная плата, предложенная на таких должностях, составляла 70 000 грн, в ПВО — 60 000 грн, а для инструкторов и бухгалтеров — 35-36 000 грн.

В "OLX Работа" отмечают, что со второй половины 2024 года наблюдался рост спроса на размещение вакансий от отдельных военных бригад.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны Украины приступило к серийному производству кодифицированных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проект реализуется по условиям соглашения между ведомством и частной компанией, предоставившей лицензию на изготовление дронов.

Продукция будет направлена на обеспечение подразделений сил обороны Украины. После завершения этапа освоения технологии и увеличения масштабов производства предприятие получит возможность участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.



