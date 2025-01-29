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Минобороны Украины приступило к изготовлению кодифицированных FPV-дронов по лицензии частного разработчика

Минобороны уже разработало стратегию по внедрению подобных производств с другими разработчиками беспилотников.

сегодня, 11:20
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Клименко Елена

Министерство обороны Украины приступило к серийному производству кодифицированных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проект реализуется по условиям соглашения между ведомством и частной компанией, предоставившей лицензию на изготовление дронов.

Минобороны Украины приступило к изготовлению кодифицированных FPV-дронов по лицензии частного разработчика

Министерство обороны Украины. Фото: pravda.com.ua

Продукция будет направлена на обеспечение подразделений сил обороны Украины. После завершения этапа освоения технологии и увеличения масштабов производства предприятие получит возможность участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.

"Благодаря интеграции государства в производственные процессы мы получили точное понимание себестоимости изготовления дронов и наших конкурентных преимуществ, что позволит улучшить качество продукции через постоянную конкуренцию", — прокомментировал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Минобороны уже разработало стратегию по внедрению подобных производств с другими разработчиками беспилотников. Кроме того, в 2024 г. было принято на вооружение более 900 новых образцов техники и вооружения.

Среди новинок — бронеавтомобиль "Зубр", который недавно был кодифицирован и допущен к эксплуатации, а также бронетранспортер "Oncilla-Shturm", являющийся отечественной разработкой и имеющий широкий спектр применения.

Портал "Комментарии" уже писал, что после войны криминал в Украине может начать использовать дроны для преступлений, в том числе убийств. Такой прогноз сделал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, во время войны появилось много людей, умеющих пользоваться беспилотниками, и теперь дроны могут стать орудием в руках криминала, заявил Иван Выговский.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/minoboroni-rozpochalo-vlasne-virobnicztvo-fpv-droniv
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