Самолеты и пилоты РФ все чаще будут падать: в ВСУ заинтриговали заявлением о новом оружии

Российские самолеты и пилоты будут все чаще попадать в зону поражения ПВО. Несмотря на небольшое количество, у воздушных сил есть средства, которыми можно их "доставать". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Россияне, как вы видите, и мясные штурмы не прекращают. И как говорил командующий Воздушными силами ВСУ, они не прекращают и мясные авиационные атаки. То есть не могут понять, что их здесь не ждут. Что будут они все чаще попадать в зону поражения нашей противовоздушной обороны, поскольку есть у нас уже сегодня средства, которые могут их доставать. Да, этих средств мало, которые могут бить на дальние расстояния. Но они есть. И они есть и на севере, и на юге, и на востоке нашей страны", — рассказал он.

В то же время, по словам спикера, несмотря на то, что не всегда удается уничтожить российских летчиков, оккупанты все равно уже делают выводы. Есть у них тоже там противоракетные маневры, разные способы избежать попадания в самолет. Но, как видно, частенько им это не удается. Поэтому российские летчики уже чувствуют, что они под прицелом. И это очень хорошо.

Юрий Игнат подчеркнул, остается дождаться еще большего снабжения от наших партнеров тех систем, которые могут их уничтожать, а также самолетов F-16.

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