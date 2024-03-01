Самолеты и пилоты РФ все чаще будут падать: в ВСУ заинтриговали заявлением о новом оружии

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Кравцев Сергей
Российские самолеты и пилоты будут все чаще попадать в зону поражения ПВО. Несмотря на небольшое количество, у воздушных сил есть средства, которыми можно их "доставать". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: из открытых источников
В то же время, по словам спикера, несмотря на то, что не всегда удается уничтожить российских летчиков, оккупанты все равно уже делают выводы. Есть у них тоже там противоракетные маневры, разные способы избежать попадания в самолет. Но, как видно, частенько им это не удается. Поэтому российские летчики уже чувствуют, что они под прицелом. И это очень хорошо.
Юрий Игнат подчеркнул, остается дождаться еще большего снабжения от наших партнеров тех систем, которые могут их уничтожать, а также самолетов F-16.
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