Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией "Самое страшное, что было в жизни": очевидец атаки по Одессе шокировал масштабами зверства РФ
НОВОСТИ

"Самое страшное, что было в жизни": очевидец атаки по Одессе шокировал масштабами зверства РФ

Жители Одессы постепенно приходят в себя после жестокого обстрела России

6 апреля 2026, 12:10
Клименко Елена

Одесские жители пережили мощный обстрел города со стороны российских войск в ночь на 6 апреля 2026 года, оставивший глубокий след в памяти очевидцев. Один из пострадавших рассказал о событиях в эфире "Новости Live", поделившись собственным опытом и тем, как ему удалось выжить.

Фото: из открытых источников

Мужчина находился дома вместе с матерью и девушкой, когда началась атака. По его словам, это был "самый страшный обстрел в жизни". Парень подчеркнул, что хотя ему "посчастливилось отделаться легкой кровью", тот момент остался очень травматичным.

Первое предупреждение о подлете дронов "Шахед" жители услышали, однако сначала не придали этому значения. Второй дрон приблизился быстро и, заглушая мотор, мгновенно нанес удар.

"Буквально 5 секунд – и взрыв. Окна вылетели, пыль и дым заполнили комнату. Ничего не видно. Все, что успел схватил и спустился вниз", — описывает он тот момент.

После того как закончились самые опасные минуты, мужчина поднялся, чтобы забрать деньги и документы, а затем помогал пострадавшим. Он вынес пострадавшую девушку в "скорую", у которой был перелом и сильный синяк на ноге.

Очевидец отмечает, что жилье и ценные вещи уцелели только благодаря случайности: если бы дрон слегка изменил траекторию, квартира была бы полностью разрушена. Этот инцидент еще раз подчеркивает угрозу гражданскому населению в Одессе и важность усиления обороны города от ударных дронов.

Портал "Комментарий" уже писал, что в ночь на 6 апреля 2026 года российские кафиры нанесли массированную атаку на Одессу, используя ударные дроны. В результате обстрелов пострадали жилые дома, детский сад и районная электроподстанция, что повлекло за собой отключение электроэнергии для тысяч семей. Энергетики и ремонтные бригады работали с первых часов, чтобы возобновить поставки света.



