Сами россияне уже не справятся: СМИ узнали, зачем на самом деле Путин попросил у Кима солдат

Есть вероятность, что Кремль не решится использовать военных Северной Кореи на территории Украины, а бросит их в бой против Силы обороны Украины, но только на территории Курской области РФ, где ВСУ удерживают часть территории. Северокорейские войска могут быть замаскированы под бурятов и якутов. Их ключевая задача – помочь России вернуть под контроль Москвы всю Курскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют видеоматериалы, которые опубликовала разведывательная служба Южной Кореи, пишет Financial Times.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Ссылаясь на украинских аналитиков, СМИ отмечает, что у россиян пока что недостаточно сил эти сил для того, чтобы переломить ход войны. РФ нужно удвоить свое 50-тысячное количество войск в Курской области, чтобы вытеснить украинских военных и провести новую волну мобилизации, чтобы достичь успехов вдоль линии фронта в Украине.

В то же время старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил Великобритании Джек Уотлинг считает, что способность КНДР помочь России пополнить войска может создать для Украины еще больше трудностей.

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Также издание "Комментарии" сообщало – когда в мире активно обсуждается вопрос отправки военных КНДР в Украину самое время вспомнить об июньском соглашении о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. В нем есть секретный пункт, который дает КНДР разрешение направить на войну в Украину первую волну из примерно 1000 северокорейских солдат. Об этом рассказал бывший российский разведчик, проинформированный о деталях пакта, пишет "The Wall Street Journal".



