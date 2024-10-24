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Военные КНДР в Украине: СМИ узнали о секретной договоренности двух диктаторов

WSJ пишет, что об отправке войск КНДР в Украину Путин договорился с Кимом еще в июне

сегодня, 10:38
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Кравцев Сергей

Когда в мире активно обсуждается вопрос отправки военных КНДР в Украину самое время вспомнить об июньском соглашении о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. В нем есть секретный пункт, который дает КНДР разрешение направить на войну в Украину первую волну из примерно 1000 северокорейских солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал бывший российский разведчик, проинформированный о деталях пакта, пишет "The Wall Street Journal".

Военные КНДР в Украине: СМИ узнали о секретной договоренности двух диктаторов

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Бывший разведчик уверяет, что отправкой тысячи северокорейцев Пхеньян не ограничится. За этой тысячей военных последуют и другие. 

На данный момент большая часть северокорейских войск находятся на безопасном расстоянии от линии фронта, отмечают авторы материала. По данным южнокорейского разведывательного агентства, отправленные недавно северокорейские войска сначала прибыли в восточный российский город Владивосток, там они получили российскую военную форму, а затем были отправлены в города по всему Дальнему Востоку России для обучения.

Как отметил экс-разведчик, им показывают, как оккупанты справляются с логистикой и тактикой на линии фронта, а также дают новое понимание войны с использованием беспилотников.

По мнению аналитиков, северокорейские войска могут играть различные роли: как специалисты по ракетам, солдаты на передовой или даже рабочие, обеспечивающие логистику.

В итоге, кроме более глубоких обещаний поддержки и передачи военных технологий из России, режим Ким Чен Ына извлечет уроки из непосредственного наблюдения армии за современной военной тактикой и тем, как северокорейское оружие действует на поле боя, добавляют аналитики.

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Источник: https://www.wsj.com/world/north-korean-troops-train-in-russia-as-moscow-deepens-war-coalition-42854633?mod=hp_featst_pos4
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