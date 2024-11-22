Самая сложная ситуация за почти 3 года войны: в Третьей штурмовой рассказали, что происходит

На фронте наступил сложный период. Сложилась почти самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения, одна из основных причин этого — очень большой человеческий ресурс, который Кремль применяет в качестве "мяса". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью УП рассказал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, сейчас ситуация на фронте самая тяжелая, чем весной 2022 года.

Как отметил Билецкий причин для этого много – нехватка личного состава, недостаточный уровень подготовки и тому подобное. Основные проблемы — это все еще недостаточный уровень подготовки, мотивации и в определенной степени недостаток ресурсов.

В частности, как подчеркнул военный, мотивация — это не абстрактное понятие. Она зависит от профессионализма, уровня подготовки и доверия к командной вертикали: к руководству на уровне солдата, сержанта или офицера. Только из этого появляется настоящая мотивация, а не только из патриотизма.

Билецкий подчеркнул, россияне наступают не благодаря концентрированному артиллерийскому огню или массированному использованию бронетехники. Их метод — это бесконечный поток человеческих ресурсов, который можно назвать "мясом". Причем слово "солдат" здесь даже трудно употреблять, учитывая то, как они используют своих людей.

В этом же интервью Билецкий рассказал, что проблема с тем, что ВСУ теряют много людей на войне, кроется в их не всегда добросовестной подготовке. Сейчас 80% в учебных центрах – это люди, которые на войне не были и сам собой возникает вопрос, чему они могут научить людей, которые отправляются на фронт. А от их подготовки напрямую зависит сохранения их жизни и здоровья.



