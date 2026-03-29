Война с Россией Самая массированная атака: Россия в панике от взрывов
НОВОСТИ

Самая массированная атака: Россия в панике от взрывов

В российском Таганроге сообщают о массированной атаке дронов — местные называют ее самой мощной за все время войны

29 марта 2026, 22:43
Ткачова Марія

В российском городе Таганрог зафиксирована серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Местные жители сообщают о работе противовоздушной обороны и многочисленных прилетах.

Самая массированная атака: Россия в панике от взрывов

Взрывы в России

Как отмечают мониторинговые каналы, в сети появляются видео, на которых видны моменты атаки, работа ПВО и реакция местных жителей.

По информации медиа ASTRA , жители города называют эту атаку самой масштабной за все время полномасштабной войны.

На одном из видео зафиксирован момент попадания дрона в здание. По внешним признакам беспилотник напоминает тип Shahed, которые ранее активно использовались в войне.

В то же время официальная информация о последствиях атаки, повреждениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

Ситуация в городе остается напряженной, а в соцсетях по-прежнему появляются новые кадры взрывов и работы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия активизировала строительство масштабного транспортного коридора вокруг Азовского моря, который должен соединить ключевые оккупированные территории и обеспечить стабильную логистику для военных нужд.
Об этом сообщает Reuters. Речь идет о так называемом "Азовском кольце" — маршруте протяженностью около 1400 километров, который должен объединить Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск и временно оккупированный Крым. По данным журналистов, с 2022 года российская сторона уже построила или восстановила более 2500 км железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на этих направлениях.
В частности, почти завершен участок протяженностью около 100 километров от Таганрога до Мангуша. Отдельное внимание уделяется развитию морской логистики. В порту Мариуполя, который находится под оккупацией, уже построены новые терминалы. По оценкам, новая автомагистраль должна стать ключевым маршрутом для поставки топлива, техники и военных ресурсов, частично заменив логистику через Керченский пролив. Таким образом, Россия пытается создать альтернативную систему поставок, менее уязвимую к атакам и способную обеспечить длительное содержание оккупированных территорий на юге Украины.



Источник: https://t.me/supernova_plus/50070
