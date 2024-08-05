Самая главная битва года между Украиной и РФ: стало известно, где она состоится

Российские силы продолжают давление на Донбассе, продвигаясь на Покровском направлении и в районе Часового Яра. Однако пиковый момент их наступления еще впереди , заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью 24 Каналу. Он подчеркнул, что кульминацией российского наступления станут бои за Торецк. В общем, наступление на Покровском направлении является частью более глобального замысла.

Война в Украине

По мнению Коваленко, правильнее было бы назвать это направление Торецко-Покровским, поскольку приоритетом для врага сейчас не столько выход на Покровск, сколько полная оккупация Торецкой агломерации вместе с городом Торецк.

В рамках этого замысла, говорит эксперт, враг пытается выполнить боевые задачи на Покровском направлении: выйти на левый берег реки Волча, продвинуться по трассе 0511 в направлении Покровска и перерезать логистическую артерию 0504 от Покровска до Константиновки и Часового Яра.

Дело в том, говорит Коваленко, что Торецкая агломерация является ключевым элементом, который будет влиять на дальнейшие наступательные действия на Константиновку на Краматорском направлении. Часов Яр также играет немаловажную роль в этом контексте.

Ситуация на этом направлении осложняется тем, что враг сконцентрировал там две группы войск: группу войск "Юг", зона ответственности которой была Донецкая область с самого начала вторжения в Украину; группу войск "Центр", которая отвечала за Лиманское направление (Луганщина — Харьковщина), но с октября 2023 ее наиболее боеспособные подразделения находятся в зоне Покровского направления.

"Россияне сконцентрировали здесь две группы войск – несколько общевойсковых армий и даже танковые дивизии для выполнения этих задач. Однако самое главное сражение будет происходить в 2024 году именно за Торецк", – уверен Александр Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в течение двух месяцев Силам обороны придется сложно на фронте, нужно быть готовыми к получению оттуда плохих новостей.



