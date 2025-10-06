logo

Садовый намеренно навел ракеты на Львов для обстрела: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Садовый намеренно навел ракеты на Львов для обстрела: что происходит

Садовый подчеркнул, что "не стоит доверять ни одному слову, написанному на русском".

6 октября 2025, 09:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал волну видео и сообщений в соцсетях, где его обвиняют в обстреле города. В таких сообщениях утверждают, что якобы именно он "направил" ракеты во Львов. Садовый ответил, что это часть российской пропаганды, которая имеет целью расколоть украинское общество.

Садовый намеренно навел ракеты на Львов для обстрела: что происходит

Фото: из открытых источников

"Утром – атаки ракетами и дронами, а после обеда – фейки и пропаганда. Российские пропагандисты через TikTok пытаются бросить на меня ложные обвинения. Распространяют искусственно созданные видео, где заявляют, что я "навел" ракеты на Львов. Некоторые не очень умствующие люди это ругают и раздражают. виноватого. Но по этой логике, как объяснить удары по детсадам, школам, автобусам и селам возле Львова?", — заявил Садовый.

Он также призвал не доверять никакой информации, написанной на русском языке.

"Будьте благоразумны, не распространяйте российскую пропаганду и не разжигайте конфликты. Это именно то, к чему они стремятся", — подчеркнул городской голова.

Напомним, что 5 октября Россия совершила самую большую атаку на Львовщину с начала полномасштабной войны. Воздушное командование "Запад" зафиксировало около 163 воздушных целей, среди которых около 140 беспилотников типа "Шахед" и 23 крылатые ракеты.

Как уже писали "Комментарии", оценка потерь мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов составила 25%. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал американский аналитик по национальной безопасности и международной политике Марк Тот. Он отметил, что из-за ударов по НПЗ Россия теряет значительные финансовые ресурсы, которые планировала использовать для продолжения боевых действий против Украины.



