С такими потерями за 2 года на фронте не останется никого: военный бьет тревогу, потому что в ВСУ нет людей

Украине необходимо начать системную мобилизационную политику или существенно снизить количество потерь. Также возможен вариант, когда боевая способность ВСУ будет зависеть не от количества, а от качества личного состава. Такое мнение на своей Facebook-стране высказал Игорь Луценко — военный и один из основателей Центра поддержки аэроразведки.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Размышляя о перспективах украинской армии в ближайшие годы, он предложил ориентироваться на многочисленные показатели.

Как сообщил Роман Костенко, народный депутат и член оборонного комитета, ежемесячно в Украине мобилизуют 30 тысяч человек.

Также он подчеркнул, что "официальный темп потерь, озвученный президентом, остается непонятным, поскольку Зеленский упомянул только погибших. В то же время ничего не сказано о пропавших без вести или пленных – а именно они сегодня являются главной категорией безвозвратных потерь".

"Западные медиа, такие как WSJ и Spiegel, приводят оценку потерь в пределах 5-8 тысяч в месяц. К этой цифре следует добавить примерно такое же количество тяжелораненых, которые надолго или навсегда выбывают из строя", — написал военнослужащий.

Исходя из таких данных, отметил Луценко, количество личного состава армии Украины ежемесячно или несколько растет или слегка сокращается.

"А какая ситуация на самом деле? Мобилизация в объеме 30 тысяч, вероятнее всего, не происходит каждый месяц. Вполне возможно, что даже 20 тысяч – уже хороший результат. Что касается боевых потерь, приведенных иностранными источниками, оставляем эти цифры как ориентировочные", – считает он.

При этом, по словам Луценко, "цифра в 19 тысяч дезертиров и самовольно покинувших часть однозначно занижена".

Он объяснил, что существуют факторы, усложняющие точное выявление этого явления. Так, из-за чрезмерной бумажной волокиты военные части не успевают оформить все случаи СВЧ, а в дальнейшем не могут качественно передать информацию правоохранителям.

"Во-вторых, даже если сообщение о СЗЧ должным образом оформлено и направлено в ДБР, там его часто не регистрируют, как того требует УПК. Бывает, что из 10 случаев СЗЧ в конкретной части уголовные дела возбуждены только по двум. Это означает, что в отдельном подразделении количество беглецов в пять раз превышает официальную статью" – пишет военный.

Следовательно, по словам Луценко, если оценивать перспективу, "можно осторожно предположить, что армия ежемесячно сокращается на 10-15 тысяч человек – несмотря на мобилизационные усилия ТЦК и кампанию по привлечению добровольцев".

"Такое предположение официально не подтверждено, но и опровергнуть его будет непросто", — добавил он.

Луценко также озвучил еще одну, как он отметил, "гипотезу".

"Реально держит фронт не условный миллион, о котором идет речь официально. На самом деле это, в лучшем случае, около 400-500 тысяч, и лишь незначительная часть из них находится непосредственно на передовой. Возможно, даже 300 тысяч. Если темпы останутся такими – еще два года, и на фронте некому будет воевать", – подчеркнул Луценко.

Он предложил варианты выхода из ситуации.

"Нужно либо запустить настоящую мобилизационную политику (ныне ее переложили почти полностью на плечи "рядовых" должностных лиц ТЦК), либо кардинально снижать потери, либо изменить подход к боевой способности — она должна зависеть не от численности, а от качества. Хотя это отдельная большая тема", – подчеркнул войсковой.

В завершение Луценко добавил: "В любом случае, два года – это еще оптимистичный сценарий, если не изменять текущую ситуацию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в комментарии для Радио NV военный эксперт, ветеран войны с Россией и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что сейчас Покровское направление является самым сложным на всей линии столкновения.

Он также прокомментировал информацию о проникновении российских диверсионных групп в город. По его словам, такая ситуация возникла из-за нехватки личного состава в одной из бригад Сил обороны.



"На одном из участков не хватило бойцов по штатному расписанию в определенной бригаде. Это следствие потерь среди личного состава – раненых и погибших. Из-за этого у врага появилась возможность завести больше диверсионно-разведывательных групп. Это не штурмовые подразделения. Постоянно заходят их ДРГ, но и . зашли на какую-то улицу Покровская и там начнутся бои в городе – преждевременно", – добавил он.