logo

BTC/USD

119912

ETH/USD

4274.24

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией С ракетами Х-32 и Х-101 в РФ могут быть проблемы: куда попали дроны СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

С ракетами Х-32 и Х-101 в РФ могут быть проблемы: куда попали дроны СБУ

Дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по российскому заводу, производящему системы для ракет

11 августа 2025, 15:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Беспилотники СБУ поразили Арзамасский приборостроительный завод, который производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101, которые летят на мирные украинские города. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд СМИ, ссылаясь на источник в СБУ.

С ракетами Х-32 и Х-101 в РФ могут быть проблемы: куда попали дроны СБУ

Арзамасский приборостроительный завод. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина", который расположен в Нижегородской области РФ", — отметил источник.

Для понимания речь идет о предприятии, которое является составляющей ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.

Отмечается, что завод входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", — сообщил информированный источник в СБУ.

Отметим, сегодня портал "Комментарии" сообщал, что утром 11 августа россияне начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — диверсия под Ростовом парализовала снабжение врага: стали известны подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ряде российских городов взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге: детали.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости