С ракетами Х-32 и Х-101 в РФ могут быть проблемы: куда попали дроны СБУ

Беспилотники СБУ поразили Арзамасский приборостроительный завод, который производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101, которые летят на мирные украинские города. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд СМИ, ссылаясь на источник в СБУ.

Арзамасский приборостроительный завод. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина", который расположен в Нижегородской области РФ", — отметил источник.

Для понимания речь идет о предприятии, которое является составляющей ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.

Отмечается, что завод входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", — сообщил информированный источник в СБУ.

Отметим, сегодня портал "Комментарии" сообщал, что утром 11 августа россияне начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ.

