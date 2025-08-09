logo

Диверсия под Ростовом парализовала снабжение врага: стали известны подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Диверсия под Ростовом парализовала снабжение врага: стали известны подробности

"АТЭШ" продолжает уничтожать логистику врага

9 августа 2025, 11:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", партизанское движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию на железнодорожной развязке под Ростовом-на-Дону, парализовав поставки техники и боеприпасов врага на южном направлении.

Диверсия под Ростовом парализовала снабжение врага: стали известны подробности

Диверсия под Ростовом. Фото: АТЕШ

Так, движение "АТЕШ" продолжает проводить избирательные удары по ключевым звеньям логистики противника, срывая планы российских оккупантов и замедляя их наступательные операции в войне против Украины.

На этот раз под удар партизан попала железнодорожная развязка в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. Именно через нее проходит основной поток железнодорожных перевозок, которые доставляют технику, боеприпасы, топливо и живую силу на временно оккупированные территории юга Украины.

Партизаны "АТЕШ" провели точную и четко спланированную операцию, во время которой был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов, обеспечивающий работу железнодорожного узла.

После диверсии движение по железной дороге было полностью парализовано, что заставило врага перенаправлять эшелоны объездными путями. Как следствие, на фронте ощутимо уменьшилась интенсивность артиллерийских обстрелов в ряде районов из-за острой нехватки боеприпасов.

"АТЕШ" в очередной раз подтвердил, что борьба должна продолжаться не только на передовой, но и в тылу противника. Действия партизан позволяют эффективнее защищать украинские позиции на фронте и сохранять жизни военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Севастополе агенты движения "АТЕШ" отыскали секретную радиолокационную роту России, которая является ключевым элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны на западном побережье аннексированного Крыма. Об этом говорится в сообщении "АТЕШ".




Источник: https://t.me/c/1188235024/926780
