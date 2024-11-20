С потерей какой части своей территории придется смириться Украине: детали возможного соглашения

В рамках возможного соглашения о прекращении огня и установлении мира Украине придется смириться с потерей части своей территории. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз выдало рейтинговое издание "The Economist".

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Те 7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), несомненно, не подлежат возврату. Любое урегулирование, вероятно, также будет предусматривать удержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения в 2022 году"– говорится в материале.

При этом авторы публикации подчеркивают, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полноправное членство в НАТО: "Это, вероятно, было бы приемлемым решением для Киева, хотя и болезненным для Украины".

"The Economist" пишет, что с возвращением Дональда Трампа к власти, кажется вероятным, что Украина не вступит в НАТО годами, если вообще когда-нибудь. Но Киев все еще может получить по крайней мере какую-то форму гарантии безопасности.

"В то же время сейчас кажется очень вероятным, что дискуссии о переговорах начнутся в 2025 году, и когда они начнутся, боевые действия могут резко затихнуть, вплоть до прекращения огня: "Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт", – прогнозируют эксперты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Зеленский согласен с тем, что, задействовав сильные рычаги дипломатии – есть реальный шанс прекратить войну. При этом президент выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет принудить российского диктатора Владимира Путина к миру.



