С потерей какой части своей территории придется смириться Украине: детали возможного соглашения

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Кравцев Сергей
В рамках возможного соглашения о прекращении огня и установлении мира Украине придется смириться с потерей части своей территории. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз выдало рейтинговое издание "The Economist".
Переговоры. Фото: из открытых источников
При этом авторы публикации подчеркивают, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полноправное членство в НАТО: "Это, вероятно, было бы приемлемым решением для Киева, хотя и болезненным для Украины".
"The Economist" пишет, что с возвращением Дональда Трампа к власти, кажется вероятным, что Украина не вступит в НАТО годами, если вообще когда-нибудь. Но Киев все еще может получить по крайней мере какую-то форму гарантии безопасности.
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Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Зеленский согласен с тем, что, задействовав сильные рычаги дипломатии – есть реальный шанс прекратить войну. При этом президент выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет принудить российского диктатора Владимира Путина к миру.
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