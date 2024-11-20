Начнут ли РФ и Украина переговоры в 2025 году: The Economist выдал новый прогноз

Как передает портал "Комментарии", аналитики издания The Economist считают, что в 2025 году Украина и Россия могут начать переговоры. Это произойдет из-за позиции новой администрации США и отсутствия нужного количества оружия и финансирования. С началом переговоров боевые действия затихнут и может возникнуть "полузамороженный конфликт".

Переговоры. Фото: из открытых источников

"2025 год может стать годом, когда боевые действия в основном закончатся. Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт завершился. В Вашингтоне это будет приоритетом новой администрации Дональда Трампа", – говорится в материале.

Отмечается, что в начале 2024 года борьба в Конгрессе привела к тому, что на несколько месяцев американское финансирование Украины прекратилось. В 2025 году этот новый пакет в размере $61 млрд также будет исчерпан. Кроме того, у США заканчиваются запасы военной техники, которую она отправляет в Украину, и ей нужно подумать о других партнерах, особенно об Израиле и Тайване.

Журналисты считают, что не радужно состоят дела и в Европе, где правительства сделали слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Отмечается, что Украина сама имеет все более впечатляющую оборонную промышленность, особенно в производстве беспилотников, но ей будет трудно заполнить этот пробел, поскольку западные поставки сокращаются.

Все это означает, пишет The Economist, что после президентских выборов в США давление на Украину со стороны России в 2025 году значительно усилится, чтобы вступить в какую-то форму переговоров с ней.

Читайте также на портале "Комментарии" - сможет ли Трамп принудить Путина к миру: мнение Зеленского.