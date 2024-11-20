logo

BTC/USD

94453.91

ETH/USD

3081.41

LTC/USD

84.27

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Начнут ли РФ и Украина переговоры в 2025 году: The Economist выдал новый прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Начнут ли РФ и Украина переговоры в 2025 году: The Economist выдал новый прогноз

The Economist прогнозирует, что боевые действия в Украине могут затихнуть в 2025 году

20 ноября 2024, 14:55 comments1362
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", аналитики издания The Economist считают, что в 2025 году Украина и Россия могут начать переговоры. Это произойдет из-за позиции новой администрации США и отсутствия нужного количества оружия и финансирования. С началом переговоров боевые действия затихнут и может возникнуть "полузамороженный конфликт".

Начнут ли РФ и Украина переговоры в 2025 году: The Economist выдал новый прогноз

Переговоры. Фото: из открытых источников

"2025 год может стать годом, когда боевые действия в основном закончатся. Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт завершился. В Вашингтоне это будет приоритетом новой администрации Дональда Трампа", – говорится в материале.

Отмечается, что в начале 2024 года борьба в Конгрессе привела к тому, что на несколько месяцев американское финансирование Украины прекратилось. В 2025 году этот новый пакет в размере $61 млрд также будет исчерпан. Кроме того, у США заканчиваются запасы военной техники, которую она отправляет в Украину, и ей нужно подумать о других партнерах, особенно об Израиле и Тайване.

Журналисты считают, что не радужно состоят дела и в Европе, где правительства сделали слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Отмечается, что Украина сама имеет все более впечатляющую оборонную промышленность, особенно в производстве беспилотников, но ей будет трудно заполнить этот пробел, поскольку западные поставки сокращаются.

Все это означает, пишет The Economist, что после президентских выборов в США давление на Украину со стороны России в 2025 году значительно усилится, чтобы вступить в какую-то форму переговоров с ней.

Читайте также на портале "Комментарии" - сможет ли Трамп принудить Путина к миру: мнение Зеленского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости