С Покровском не будет, как с Бахмутом: военный раскрыл новую тактику россиян

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Кравцев Сергей
Российское командование понимает, что тактика атак, что называется "в лоб", которую ранее активно использовали российские оккупанты, с Покровском Донецкой области не сработает. Поэтому армии РФ дан приказ пытаться обойти город с флангов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Бывший военный отметил, противник намерен обойти Покровск через Торецк и Курахово, чтобы перекрыть логистические пути, по которым подвозится обеспечение украинским подразделениям в самом городе.
Так россияне хотят заставить Силы обороны выйти из города, не вступая непосредственно в городские бои, поскольку если они таки начнутся, все может затянуться на месяцы.
По словам аналитика, действия Сил обороны Украины в районе Покровска будут зависеть от нескольких факторов. В частности, речь идет о том, смогут ли россияне подтянуть туда дополнительные силы, и будет ли Украина иметь возможность привлечь туда резервы.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Покровске Донецкой области не идут городские бои. Российские войска пытаются обойти город. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
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