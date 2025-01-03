С Покровском не будет, как с Бахмутом: военный раскрыл новую тактику россиян

Российское командование понимает, что тактика атак, что называется "в лоб", которую ранее активно использовали российские оккупанты, с Покровском Донецкой области не сработает. Поэтому армии РФ дан приказ пытаться обойти город с флангов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Бывший военный отметил, противник намерен обойти Покровск через Торецк и Курахово, чтобы перекрыть логистические пути, по которым подвозится обеспечение украинским подразделениям в самом городе.

Так россияне хотят заставить Силы обороны выйти из города, не вступая непосредственно в городские бои, поскольку если они таки начнутся, все может затянуться на месяцы.

По словам аналитика, действия Сил обороны Украины в районе Покровска будут зависеть от нескольких факторов. В частности, речь идет о том, смогут ли россияне подтянуть туда дополнительные силы, и будет ли Украина иметь возможность привлечь туда резервы.

"Для того, чтобы удерживать врага, нам необходимо, чтобы кроме оружия ракет на поле боя была пехота, которая будет воевать и держать оборону. Иначе, к сожалению, не работает. Даже если очень хорошие ракеты у нас, очень много всего, что нужно, все равно основное напряжение, основное бремя войны, как было, так оно на сегодня и остается, несет пехота", – констатировал Алексей Гетьман.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Покровске Донецкой области не идут городские бои. Российские войска пытаются обойти город. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.



