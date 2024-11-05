С мобилизацией в Украине снова проблемы: в Раде назвали причину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Есть очень большая вероятность, что Украина провалит мобилизационные планы до конца года, потому что темпы замедлились. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире стрима "Говорит большой Львов" заявила народный депутат Соломия Бобровская.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Бобровская также подтвердила перевод в пехоту авиатехников и специалистов ПВО. По ее словам, так сделали из-за недостатка бойцов на передовой и замедления темпов мобилизации.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Полтаве развеяли миф, что депутаты и их дети не идут на войну защищать Родину. Как воюют депутаты и их сыновья в интервью местному изданию ЗМІСТ сообщил пресс-секретарь Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин, информирует портал "Комментарии".
Также издание "Комментарии" сообщало – народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что она уже очень давно поддерживает идею мобилизации женщин в ряды армии. По ее словам, в Конституции нет двух видов граждан, поэтому пока даже речь идет о дискриминации.
"Кроме того, если будут мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше – это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок", — отметила нардеп.
Новости