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С мобилизацией в Украине снова проблемы: в Раде назвали причину

В Раде уже сомневаются, что Украина выполнит план мобилизации до конца года

сегодня, 11:35
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Кравцев Сергей

Есть очень большая вероятность, что Украина провалит мобилизационные планы до конца года, потому что темпы замедлились. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире стрима "Говорит большой Львов" заявила народный депутат Соломия Бобровская.

С мобилизацией в Украине снова проблемы: в Раде назвали причину

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Начиная с сентября мы проседаем в мобилизации. У нас она начала спадать после августа и лета, когда мы вышли на уровень выполнения плана Генеральным штабом. К сожалению, осень у нас пошла на спад", — отметила нардеп.

Бобровская также подтвердила перевод в пехоту авиатехников и специалистов ПВО. По ее словам, так сделали из-за недостатка бойцов на передовой и замедления темпов мобилизации.

"До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на поставленный месяц. С этим сложно, и снова мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", — отметила депутат.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Полтаве развеяли миф, что депутаты и их дети не идут на войну защищать Родину. Как воюют депутаты и их сыновья в интервью местному изданию ЗМІСТ сообщил пресс-секретарь Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин, информирует портал "Комментарии".

"Говорят депутаты не воюют, сыновья их, дети не воюют. Воюют, и довольно много, и довольно хорошо", – отмечает Истомин.

Также издание "Комментарии" сообщало – народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что она уже очень давно поддерживает идею мобилизации женщин в ряды армии. По ее словам, в Конституции нет двух видов граждан, поэтому пока даже речь идет о дискриминации.

"Кроме того, если будут мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше – это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок", — отметила нардеп.




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