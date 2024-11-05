В ТЦК рассказали, как воюют депутаты и их дети

В Полтаве развеяли миф, что депутаты и их дети не идут на войну защищать Родину. Как воюют депутаты и их сыновья в интервью местному изданию ЗМІСТ сообщил пресс-секретарь Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин, информирует портал "Комментарии".

Роман Истомин. Фото из открытых источников

"Говорят депутаты не воюют, сыновья их, дети не воюют. Воюют, и довольно много, и довольно хорошо", – отмечает Истомин.

Журналистка издания отметила, что в Полтаве были такие случаи, когда прощались с сыном депутата городского совета и с погибшим на войне депутатом Полтавского горсовета.

"Они гибнут не потому, что они мобилизовались, а они гибнут потому, что на нас напала россия и она убивает как военных, так и гражданских. Причем каждый день гибнут люди. И условно говоря, если вы не пойдете в армию, это же не значит, даже не гарантия, что вас не убьет россия. Как бы это ни печально ни звучало", – отметил представитель ОТЦК и СП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Прикарпатье толпа мужчин избил военкома

Прокуроры передали в суд дело в отношении пяти жителей Прикарпатья, избивших военнослужащих РТЦК и СП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти местных жителей по факту совершения хулиганства в отношении военнослужащего (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Следствием установлено, что 4 июля 2024 обвиняемые избили военнослужащего Верховинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военнослужащий РТЦК и СП со своим коллегой несли службу на блокпосте в поселке Ворохта. К ним подошла группа местных жителей и началась словесный конфликт.

Мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие. Также они распылили в лицо пострадавшему газовый баллончик, вызвав химические ожоги глаз и повредили служебный автомобиль.