Все три года полномасштабной войны России против Украины российская пропагандистская машина активно вбивала в головы россиян нарратив священной войны против украинцев, в лице которых Кремль нарисовал весь коллективный Запад. Больше всего этим прониклись российские националисты, поддержавшие так называемую экзистенциальную войну с "коллективным Западом" во главе с США. В последнее время отношения России с Вашингтоном при администрации президента Дональда Трампа начали налаживаться, что вызывает недовольство даже среди ярых сторонников хозяина Кремля. Об этом говорится в статье "The Washington Post".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации провели опрос среди "сообщества Z", в которые входят российские военкоры, ультранационалисты и сторонники войны против Киева, которые хотят полного порабощения Украины. Многие из них заявили, что не хотят, чтобы Россия согласилась на мирное урегулирование конфликта, если это не приведет к отстранению президента Украины Владимира Зеленского и смену власти в Киеве.

Отмечается, что Путину приходится следить за этой активной частью российского общества, которая усилилась в ходе войны против Украины. Журналисты напомнили, что в 2023 году это переросло в открытое восстание после недолгого мятежа экс-главы наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В издании подчеркнули, что Кремль часто использовал "турбопатриотов" для продвижения пропаганды необходимости кровопролитной войны против Украины. Часть этих людей воюет против украинцев на фронте.

Обратной стороной "турбопатриотов" является то, что они также стали редким источником критики как Путина, так и принимаемых его правительством решений. Вероятнее всего, они не согласятся на 30-дневное перемирие с Украиной, если глава РФ пойдет на это.

Высокопоставленный кремлевский чиновник рассказал журналистам, что обязательно найдутся россияне, которые будут недовольны нормализацией двустороннего диалога России с США.

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