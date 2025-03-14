Трамп начал действовать после отказа Путина согласиться на перемирие: детали

То, что США, после несколькомесячной паузы, возобновляют поставки Украине модернизированных управляемых высокоточных бомб (GLSDB), плюс к тому же ужесточают санкции против российского нефтяного, газового и банковского секторов – это не просто череда событий, а осторожная, очень дозированная реакция президента США Дональда Трампа на последние новости из Москвы. Такое мнение у себя в Facebook высказал политический обозреватель Алексей Паныч.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"А вы давайте, продолжайте рассказывать, что США являются врагом Украины, а Трамп уже сговорился с Путиным сдать ему Украину в обмен на доступ к российским природным ресурсам. Это, конечно, была ирония. Но эмоциональные качели начинаются именно с такой истерики, как упомянуто выше", – отметил обозреватель.

По мнению Алексея Паныча, у США собственные интересы в этой сложной игре, но они действительно не предполагают ни однозначно антироссийской, ни однозначно антиукраинской позиции. Если к последней украинцы сами не подтолкнут Трампа какими-нибудь новыми нелепыми поступками.

Читайте на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев точно не намерен отменять военное положение в случае 30-дневного прекращения огня, а также не будет проводить президентских выборов, потому что это невозможно. Об этом советник главы ОП заявил в интервью газете La Repubblica.

"Ситуация непредсказуема. Отмена военного положения и процедуры обеспечения безопасности нельзя осуществить в короткие сроки. Мы должны сохранять способность продолжать бороться", — отметил Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – у американской разведки есть данные, что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру. Он еще хочет захватить Украину. Об этом говорится в засекреченных докладах американской разведки, в том числе опубликованных в начале этого месяца. Все эти данные ставят под сомнение готовность Владимира Путина прекратить войну против Украины, оценивая, что российский диктатор не отступил от своей цели – доминировать над Украиной.



