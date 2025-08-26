С какого направления ВСУ вскоре придется отступать: к какому сценарию в войне нужно готовиться

Несмотря на непрекращающиеся разговоры о мире российские войска продолжают попытки продвижения на фронте. С какого направления ВСУ вскоре придется отступать? Почему стоит прекратить разговоры о том, что война вскоре закончится? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Силы обороны будут концентрироваться на том, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг Ямполя

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире канала "Киев24", что есть очень большая вероятность, что украинским защит никам придется выйти из Серебрянского леса, поскольку он полностью сожжен.

Эксперт отметил, что в Серебрянском лесничестве перспективы очень тяжелые для Сил обороны Украины. По его словам, за несколько последних суток украинские военные смогли уничтожить некоторые скопления российской техники.

"Россияне действительно пытаются сделать определенный мешок, но горловина для отхода украинских сил все-таки остается. Сейчас основной задачей украинского военного командования, из того, что я слышал, это организовать именно планомерное отступление из этого региона", — сказал Жмайло.

При этом акцентировал, что в боях за Серебрянское лесничество нашими военными выполнены на 200 процентов свои задачи. По его словам, лес там полностью уничтожен, но и оккупантов там убито очень много.

"Скорее всего, дальше Силы обороны будут концентрироваться на том, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг Ямполя, куда пытаются прорываться россияне и их ДРГ. Будет укрепление линии фронта по Северскому Донцу и соответственно отражение атак, которые враг пытается делать южнее этой водной артерии и непосредственно с востока населенного пункта Серебрянка. Поэтому нам критически важно сохранить побольше жизней наших военнослужащих, а не выжженные россиянами территории", – отметил эксперт.

Из-за соседа, с которым рядом живем, будем иметь проблемы еще надолго

Начальник рекрутинга 1-го корпуса НГУ "Азов" Юрий Гаврилишин (позывной "Милан") заявил в эфире Radio NV, что война, которую Россия ведет против Украины, надолго. И украинцам нужно готовиться, что, скорее всего, нашу страну ждет израильский сценарий.

"Надо понять, что из-за соседа, с которым рядом живем, будем иметь проблемы еще надолго. И не надо жить в каком-то видении, что мы вернемся к своему "садку вишневому коло хати", потому что такого не будет. Мы будем жить фактически в постоянной борьбе или в ее ожидании. Должны ли все воевать? Не все. Но если мы говорим об израильской модели, то должно быть принято следующее решение – кто больше служит, тот меньше платит. Это касается военных сборов, налогов. Здесь может возникнуть вопрос, что богатые не воюют, потому что откупаются, а бедные воюют. Возможно", – отметил он.

При этом военный отметил необходимость отработки престижа военной службы и "выставления ее на высшую ступень в обществе среди всех профессий, которые могут быть в Украине". По его словам, это позволит создать профессиональную армию.

