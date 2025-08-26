Рубрики
Кравцев Сергей
Несмотря на непрекращающиеся разговоры о мире российские войска продолжают попытки продвижения на фронте. С какого направления ВСУ вскоре придется отступать? Почему стоит прекратить разговоры о том, что война вскоре закончится? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире канала "Киев24", что есть очень большая вероятность, что украинским защит никам придется выйти из Серебрянского леса, поскольку он полностью сожжен.
Эксперт отметил, что в Серебрянском лесничестве перспективы очень тяжелые для Сил обороны Украины. По его словам, за несколько последних суток украинские военные смогли уничтожить некоторые скопления российской техники.
При этом акцентировал, что в боях за Серебрянское лесничество нашими военными выполнены на 200 процентов свои задачи. По его словам, лес там полностью уничтожен, но и оккупантов там убито очень много.
Начальник рекрутинга 1-го корпуса НГУ "Азов" Юрий Гаврилишин (позывной "Милан") заявил в эфире Radio NV, что война, которую Россия ведет против Украины, надолго. И украинцам нужно готовиться, что, скорее всего, нашу страну ждет израильский сценарий.
При этом военный отметил необходимость отработки престижа военной службы и "выставления ее на высшую ступень в обществе среди всех профессий, которые могут быть в Украине". По его словам, это позволит создать профессиональную армию.
