Путин снова пойдет в жесткое наступление: стало известно, что единственное сохранит Украину от катастрофы

Политолог и преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук считает, что подлинной гарантией безопасности для Украины может стать размещение на ее территории военных подразделений партнерских стран.

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что подобную идею уже озвучивал президент Владимир Зеленский, а также лидер Финляндии Александр Стубб. В частности, финский президент отметил необходимость готовиться к длительному пребыванию контингентов государств-гарантов на украинской земле.

По мнению Олещука, это может быть реализовано по образцу модели, действующей в Южной Корее, где американское военное присутствие считается ключевым элементом национальной безопасности.

"Во избежание повторения истории с Будапештским меморандумом нам нужно реальное, физическое присутствие войск стран Запада. Это будет самой надежной защитой от новой агрессии России", — убежден аналитик.

Он признает, что идеи, подобные статье 5 Устава НАТО, имеют потенциал, но без четких механизмов и реальной поддержки на месте они могут оказаться очередными пустыми обещаниями.

"К сожалению, пока нет никаких конкретных договоренностей или документов, поэтому трудно что-то прогнозировать", — отметил Олещук.

Эксперт также подчеркнул, что только военное присутствие союзников может умерить Кремль от попыток разрешить новое наступление.

"Если этого не произойдет, любые новые соглашения о безопасности рискуют превратиться в очередной 'Минск', 'Будапешт' или 'Стамбул' — идеи, которые Россия использует для затягивания времени", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", украинская ракета большой дальности "Фламинго" впервые может применяться в боевых условиях уже до конца 2025 года. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.