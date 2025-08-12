logo

Война с Россией С этого направления поступают плохие новости: над каким городом вскоре может появиться флаг РФ
НОВОСТИ

С этого направления поступают плохие новости: над каким городом вскоре может появиться флаг РФ

На данный момент более 110 тысяч россиян давят на Покровск

12 августа 2025, 06:39
Автор:
Кравцев Сергей

Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ россияне продавливают оборону на Покровском направлении и мониторинговые каналы подтверждают медленное, но все же просачивание врага. Действительно ли следует готовиться к тревожным новостям с Покровского направления? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

С этого направления поступают плохие новости: над каким городом вскоре может появиться флаг РФ

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Россия продолжают продвигаться

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио NV заявил, что ситуация на Покровском направлении выглядит очень плохо, потому что россияне активно продвигаются. Именно поэтому и нужно готовиться к тому, что могут быть плохие новости.

Эксперт отметил, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении.

"Здесь, к сожалению, мне не хочется быть человеком, который что-то предсказывает, но складывается такое мнение, что нам нужно готовиться к плохим новостям с этого направления. Потому что россияне, все же, довольно активно продвигаются, и там чувствуется определенный хаос в управлении, но более подробно я не вижу смысла говорить. В целом там все очень плохо", — подчеркнул Жирохов.

Оккупационной армии удалось перерезать важные логистические пути с северо-востока в Покровск

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в эфире Radio NV заявил, что на Покровском направлении сосредоточено более 110 000 военных РФ. Большое количество живой силы позволяет врагу продвигаться. Ситуация остается очень тяжелой.

Кроме того, отметил эксперт, россияне накопили запасы дронов и перебросили дополнительных операторов для применения БпЛА. 

По словам эксперта, как следствие, в Покровске и вокруг захватчики "уничтожают все, что двигается".

Оккупационной армии удалось перерезать важные логистические пути с северо-востока в Покровск. У ВСУ остается все меньше возможностей для успешной поставки ресурсов. Улучшить ситуацию может усиление украинских частей и подразделений личным составом или ресурсами.

"Вокруг агломерации кольцо сужается и идут дальше по охвату. Когда-то было полукольцо, а сейчас это устье охвата уменьшается. Со всеми последствиями для находящихся в городе защитников", — добавил Романенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Покровск уже почти невозможно заехать: сколько людей осталось в критической ситуации.




