С 1 января 2025 года россияне лишили любых прав украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ. В частности, люди не могут получить лекарства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Российский паспорт. Фото: из открытых источников

Аналитики приводят пример, как изменилась жизнь людей на временно оккупированных территориях начиная с сегодняшнего дня. Отныне льготная категория украинцев, которая получала медикаменты, больше этого сделать не сможет. Лекарства придется покупать, что тоже является проблемой. Пострадали прежде всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики и диабетики.

"А вот приобрести жизненно необходимые лекарства на захваченных территориях практически невозможно. Если же и повезет их достать, то цены на них вдвое, а то и втрое выше рыночных", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — на временно оккупированных территориях Украины российские войска совместно с местными коллаборантами организуют специализированные учебные классы, где украинских подростков учат производить дроны. Эти дроны, по планам захватчиков, будут использоваться для нужд армии РФ, в частности, для ведения боевых действий против Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российская сторона сознательно нарушает нормы международного права, привлекая гражданское население, включая детей, в изготовление техники, используемой для ведения войны. Это является грубым нарушением прав человека и международных соглашений, в частности, Конвенции о правах ребенка, запрещающей использование несовершеннолетних лиц в военных целях или для изготовления военной продукции.



