Ряды армии РФ уменьшаются: Путин столкнулся с неожиданной проблемой на фронте

Российский диктатор Владимир Путин получил большую проблему на фронте – массовое дезертирство. Количество российских военных, бегущих с передовой, постоянно растет и достигло рекордных показателей.



Россияне убегают с фронта. Фото из открытых источников

За первые семь месяцев 2024 года российские военные суды получили 5204 дела о самовольном уходе с места службы. По сравнению с 2022 годом количество дезертирств выросло в десять раз. Тогда за первые семь месяцев суды получили около 500 дел.

Если же сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то количество дел о самовольном уходе из части увеличилось вдвое – с 2396 до 5204. Таким образом, в среднем в российские суды поступает по 750 дел. Однако с мая, когда россияне начали наступление на Харьковщину количество дел о дезертирстве увеличилось до 950 дел, или более 30 дел в день.

Согласно данным Генштаба, последние три месяца стали наиболее кровавыми для Россиян. Российская армия потеряла около 110 тыс. солдат убитыми и ранеными. В июле россияне ежедневно теряли более 1100 солдат в день, и ожидается, что потери в августе будут не менее 1000 военных в сутки.

С 24 февраля 2022 года в России зарегистрировано более 10 тыс. уголовных дел об отказе от службы. Сюда входят не только бегство из части, но и военные, обвиняемые в неисполнении приказа и дезертирстве. К июню более 8,5 тыс. дел были рассмотрены, а военные осуждены. Однако чаще всего судьи назначают условные сроки, что позволяет командирам армии РФ этих военнослужащих снова отправлять на фронт.

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