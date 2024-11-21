"Русский мир" уже в Украине: оккупанты показали, как живут украинцы в оккупации

Российские журналисты и блогеры, которые прошли кремлевский конкурс, приехали во временно оккупированный Донецк, чтобы сделать пропагандистские материалы об украинцах, в жизнь которых пришел "русский мир". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Оккупация. Фото: из открытых источников

Для 20 пропагандистов местные коллаборационисты согнали на встречу врачей и учителей, а также "героев сво".

"Оккупанты пытались создать картину идиллической жизни под контролем России, где каждый, кто работает или служит оккупантам, является героем. Этот визит стал очередным этапом кремлевской кампании по формированию вымышленного образа "русского мира", в котором пропагандисты пытаются преподнести нечеловеческие условия жизни под оккупацией как новую "нормальность", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украинский Центр противодействия дезинформации сообщил об очередной информационной атаке: российские пропагандисты разослали фейковые письма якобы от имени Freedom House, где призвали украинских военных покинуть службу. В сообщениях использовали поддельный электронный адрес и логотип организации для придания правдоподобия.

“Письма от имени неправительственной организации США Freedom House с якобы призывами к украинским военным оставить службу – фейк. Российские пропагандисты использовали поддельный электронный адрес и логотип международной организации, чтобы придать уведомлению весомости и подлинности. Организация Freedom House не рассылает такие письма, к тому же текст содержит характерные языковые ошибки и русизмы”, — говорится в сообщении Центра.



