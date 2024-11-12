Российские пропагандисты рассылают письма от имени Freedom House: о чем там идет речь

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Черновалова Кристина
Украинский Центр противодействия дезинформации сообщил об очередной информационной атаке: российские пропагандисты разослали фейковые письма якобы от имени Freedom House, где призвали украинских военных покинуть службу. В сообщениях использовали поддельный электронный адрес и логотип организации для придания правдоподобия.
Фейковые письма от Freedom House для военных Украины
Freedom House также быстро отреагировала на эту манипуляцию, назвав ее частью кампании по дискредитации украинской армии.
По словам представителей организации, официальные заявления Freedom House распространяются исключительно по проверенным каналам.
Читайте на портале "Комментарии" — В ближайшие месяцы медиапространство могут заполонить громкие новости об очередных "мирных инициативах" от Дональда Трампа и его окружения, однако Центр противодействия дезинформации предупреждает: такие сообщения могут быть только дымовым занавесом для российских информационных атак.
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