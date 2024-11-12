Российские пропагандисты рассылают письма от имени Freedom House: о чем там идет речь

Украинский Центр противодействия дезинформации сообщил об очередной информационной атаке: российские пропагандисты разослали фейковые письма якобы от имени Freedom House, где призвали украинских военных покинуть службу. В сообщениях использовали поддельный электронный адрес и логотип организации для придания правдоподобия.

Фейковые письма от Freedom House для военных Украины

“Письма от имени неправительственной организации США Freedom House с якобы призывами к украинским военным оставить службу – фейк. Российские пропагандисты использовали поддельный электронный адрес и логотип международной организации, чтобы придать уведомлению весомости и подлинности. Организация Freedom House не рассылает такие письма, к тому же текст содержит характерные языковые ошибки и русизмы”, — говорится в сообщении Центра.

Freedom House также быстро отреагировала на эту манипуляцию, назвав ее частью кампании по дискредитации украинской армии.

“Мы заметили случаи рассылки фальшивых электронных писем, выдающих себя за сообщения от Freedom House. Эти письма содержат ложную информацию, направленную против украинских военных, и цель подорвать доверие к нашей организации и моральный дух защитников Украины”, – говорится в сообщении.

По словам представителей организации, официальные заявления Freedom House распространяются исключительно по проверенным каналам.

Читайте на портале "Комментарии" — В ближайшие месяцы медиапространство могут заполонить громкие новости об очередных "мирных инициативах" от Дональда Трампа и его окружения, однако Центр противодействия дезинформации предупреждает: такие сообщения могут быть только дымовым занавесом для российских информационных атак.