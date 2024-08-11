Руководителя Генштаба РФ Герасимова поймали на лжи Путина о ситуации в Курской области

В первые дни прорыва границы в Курской области российский диктатор Владимир Путин организовал заседание Совета Безопасности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время своего доклада соврал Путину по ситуации Курской области.



Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото из открытых источников

Журналист "Новой газеты" Валерий Ширяев поймал Валерия Герасимова на лжи Путину. По его словам, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ докладывал российскому диктатору о том, что на территорию Курской области вошли около 1000 украинских солдат. Однако спецкорреспонденты и аффилированные Минобороны РФ журналисты указывали большее количество украинских сил, пересекших границу.

Кроме того, Ширяев указывает на продолжение истории, которую называет интереснейшим моментом во лжи Герасимова. Через сутки в официальном сообщении Министерства обороны РФ заявили, что потери украинской армии на территории Курской области составляют тысяча человек.

"То есть тысяча зашла, а за сутки тысяча уже убита и ранена, по отчетам Министерства обороны. Это как так? Тысяча зашла, день прошел, и все, и уже их нет. А остальные? Кто же там воюет?", — риторически спрашивает журналист.

По его словам, эта ситуация может свидетельствовать о нескольких вариантах, в том числе о том, что руководитель Генштаба РФ не владел информацией или соврал Путину.

"Получилось, что он ввел верховного главнокомандующего в заблуждение. Путин на этом совещании слушал недостоверную информацию", — подчеркнул Ширяев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская разведка сообщала Генштаб РФ во главе с Герасимовым о подготовке Украины к военной операции в Курской области. Однако тот не доложил Путину, что дало возможность Украине провести неожиданную атаку.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который хочет спасти Путина, пытаясь отвлечь украинские силы вблизи белорусской границы.