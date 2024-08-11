logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Руководителя Генштаба РФ Герасимова поймали на лжи Путина о ситуации в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Руководителя Генштаба РФ Герасимова поймали на лжи Путина о ситуации в Курской области

Валерий Герасимов предоставил Путину ложную информацию о боях в Курской области.

сегодня, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В первые дни прорыва границы в Курской области российский диктатор Владимир Путин организовал заседание Совета Безопасности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время своего доклада соврал Путину по ситуации Курской области.

Руководителя Генштаба РФ Герасимова поймали на лжи Путина о ситуации в Курской области

Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото из открытых источников

Журналист "Новой газеты" Валерий Ширяев поймал Валерия Герасимова на лжи Путину. По его словам, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ докладывал российскому диктатору о том, что на территорию Курской области вошли около 1000 украинских солдат. Однако спецкорреспонденты и аффилированные Минобороны РФ журналисты указывали большее количество украинских сил, пересекших границу.

Кроме того, Ширяев указывает на продолжение истории, которую называет интереснейшим моментом во лжи Герасимова. Через сутки в официальном сообщении Министерства обороны РФ заявили, что потери украинской армии на территории Курской области составляют тысяча человек.

"То есть тысяча зашла, а за сутки тысяча уже убита и ранена, по отчетам Министерства обороны. Это как так? Тысяча зашла, день прошел, и все, и уже их нет. А остальные? Кто же там воюет?", — риторически спрашивает журналист.

По его словам, эта ситуация может свидетельствовать о нескольких вариантах, в том числе о том, что руководитель Генштаба РФ не владел информацией или соврал Путину.

"Получилось, что он ввел верховного главнокомандующего в заблуждение. Путин на этом совещании слушал недостоверную информацию", — подчеркнул Ширяев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская разведка сообщала Генштаб РФ во главе с Герасимовым о подготовке Украины к военной операции в Курской области. Однако тот не доложил Путину, что дало возможность Украине провести неожиданную атаку.

Также "Комментарии" писали о Лукашенко, который хочет спасти Путина, пытаясь отвлечь украинские силы вблизи белорусской границы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/08/10/nachalnika-genshtaba-gerasimova-ulichili-vovrane-putinu-osituatsii-vkurskoi-oblasti-a139136
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости