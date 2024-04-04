Руководитель Татарстана признал, что Россия не способна защитить регион

После атак дронов по нескольким объектам в Татарстане глава региона Рустам Минниханов рассказал, что не следует ждать помощи от России. По его словам, только жители Татарстана могут защитить себя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Удар дрона по заводу по производству беспилотников в Татарстане

Рустам Минниханов принял участие в форуме энергетиков, где во время выступления прокомментировал удары беспилотников по заводу по производству российских дронов-камикадзе и НПЗ. По его словам, системы ПВО в Татарстане не могут предоставить необходимый уровень безопасности, а новые средства Москва не предоставит.

"Не следует ожидать, что сработает противоракетная оборона – она решает другие задачи", – сказал Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что каждый житель региона, предприятие и город должен самостоятельно осуществлять защиту. По его словам, удары по заводу по производству дронов в Елабуге показали "наиболее уязвимые участки в Татарстане", чем, по мнению главы региона, "враг" может воспользоваться.

"Всевышний дал нам шанс... очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя", — добавил президент Татарстана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала удары дронов по объектам в Татарстане. Спикер ГУР заверил, что у примененных дронов не было использовано средств от союзников Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Франции и Соединенных Штатов на удары дронов по военным объектам на территории России. В США отрицают причастность к атакам, а Франция считает, что Украина может делать свой самостоятельный выбор по ударам по РФ.



