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РосСМИ утверждают, что в РФ готовятся захватить Харьков. Что задумал враг

Российское издание «Верстка» со ссылкой на свои источники в администрации президента и Минобороны РФ утверждает, что Россия планирует оцепить и захватить Харьков. Якобы для этого начали собирать войска

сегодня, 15:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации росСМИ, Кремль якобы планирует захватить Харьков, но без существенного разрушения города. Для этого его планируют оцепить. Чтобы достичь таких целей захватчикам нужно дополнительно создать группировку на 300 тыс. окупантов. Именно поэтому, подчеркивает издание, в России готовится новая мобилизация.

РосСМИ утверждают, что в РФ готовятся захватить Харьков. Что задумал враг

Армия РФ

Российские журналисты утверждают, что брать Харьков могут отправить военных, которые сейчас находятся в Белгороде. На их место планируют поставить срочников.

Также мобилизацию планируется усиливать за счет резервистов. Говорят, что срочников также будут заставлять подписывать контракты с Минобороны РФ.

При этом издание утверждает, что у России сейчас не все так хорошо с мобилизацией, как было еще год назад. Говорят, что россияне перестали рваться на фронт в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, Россия начала работу над созданием новой группировки численностью более 100 тысяч военных. Их могут использовать для восполнения потерь в Украине. Хотя, как добавил Павлюк, не исключено, что в начале лета Россия может пойти в наступление на одном из участков фронта.

При этом, как отмечал военный обозреватель Александр Коваленко, сейчас у страны-агрессора нет сил для того, чтобы захватить Харьков. По его словам, чтобы оцепить Сумы или Харьков, оккупантам нужно не менее 400-500 тысяч военных. Если же захватчики втянутся в городские бои, то эта численность войск должна быть выше. Эксперт советовал украинцам не паниковать по поводу информации по захвату Харькова.




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Источник: https://verstka.media/kak-vlasti-budut-prizyvat-rossiyan-v-voyska-dlia-nastupleniya-na-harkov
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