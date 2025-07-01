Россию ждет настоящий ад: ВСУ готовятся применить ужасное оружие

Решение Украины выйти из Оттавской конвенции, известной также как Договор о запрещении противопехотных мин, не стало неожиданностью ввиду критичности ситуации, в которой оказалась страна.

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Как отмечает обозреватель The Telegraph Тим Коллинс, после начала войны правительство и президент Владимир Зеленский постоянно испытывали внутреннее давление, что побуждало их к выходу из этого договора. В основном это было из прагматических соображений безопасности, особенно учитывая, что Россия не подписала соглашение и активно применяет наземные мины.

Коллинс объясняет, что конвенция запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин (ППМ). Она также подразумевает, что участники должны уничтожить свои запасы и разминировать территории. Украина присоединилась к договору в 2005 году.

Следует признать, что противопехотные мины – это ужасающие устройства. Они калечат и убивают не только военных, но и гражданских, включая детей.

"Разминирование таких мин чрезвычайно сложно и опасно, они могут делать территории непригодными для использования годами. Однако их эффективность как оборонного средства очень высока", — отмечает аналитик.

Коллинс также подчеркивает, что Россия активно применяет эти мины в войне против Украины, особенно с 2022 года, и поэтому Киеву нецелесообразно сохранять этот существенный недостаток — соблюдение договора, созданного для мирных времен, которых нет.

Обозреватель добавляет, что украинские власти и военные уже выдвигали идеи о выходе или временной приостановке действия конвенции, аргументируя это потребностью более эффективно защищать свою территорию, тогда как агрессор не ограничен такими правилами.

В этом контексте Коллинс обращает внимание, что ближайшие соседи России — Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия — недавно вышли из договора, сделав собственные выводы из войны в Украине.

Как уже писали "Комментарии", Россия заметно изменила тактику воздушных атак по Украине, значительно повысив их частоту. Если ранее массированные удары были ежемесячными, то сейчас ВС РФ совершают их не менее одного раза в неделю. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что такой ритм может сохраняться в течение лета и осени, поскольку Кремль переходит к модели системного истощения украинской ПВО с помощью комбинированных атак с применением ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед".