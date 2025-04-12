Попытка Кремля активизировать наступательные действия в Украине, несмотря на громкие заявления, вряд ли преуспеет — российская армия сталкивается с острой нехваткой техники, подготовленных солдат и растущим сопротивлением украинских сил, сообщает The Telegraph, ссылаясь на оценки военных аналитиков.

Война в Украине

В частности, по мнению экспертов, кремлевскому диктатору Владимиру Путину вряд ли удастся добиться существенных изменений на поле боя до потенциального заключения мирного соглашения. В материале говорится, что оккупационным войскам критически не хватает бронетехники и танков, поэтому они не смогут воспользоваться даже незначительными тактическими достижениями.

Продвижение россиян также серьезно тормозят украинские дроны, эффективно нарушающие логистику противника и мешающие сосредоточению сил на отдельных направлениях.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил The Telegraph, что в настоящее время полномасштабное наступление РФ практически невозможно. Он подчеркнул, что на фронте нет больших побед со стороны России. оккупанты только создают иллюзию масштабного продвижения, впрочем, этого не происходит.

Такого же мнения придерживается и Джон Гарди, заместитель директора программы по изучению России в Фонде защиты демократии. Он считает, что речь идет скорее о временном увеличении интенсивности боевых действий, а не о настоящем прорыве.

"Они могут найти брешь в украинской линии, но они не способны пробить ее и добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", — считает эксперт.

Несмотря на это, аналитики допускают, что противник может попытаться прорыв в Сумской области после продвижения со стороны Курской области. Но и там, по их оценкам, штурмы будут вестись небольшими группами пехоты, без должной технической поддержки.

Эксперты также обращают внимание на серьезный износ военной техники РФ. Гарди предполагает, что к концу года армия агрессора столкнется с глубокими проблемами в поставках танков и бронемашин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что армия РФ уже не может наступать.



