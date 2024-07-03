Россию можно заставить остановить войну: Зеленский сказал, кто это может сделать

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США и Китай могут прекратить немотивированную войну России против Украины. Об этом украинский лидер сказал в интервью Bloomberg Television.

Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что такое развитие событий возможно, если Вашингтон и Пекин преодолеют разногласия и будут действовать вместе. Он подчеркнул, что Китай может сыграть "огромную роль" в разрешении конфликта, поскольку Россия сильно зависит от китайского рынка экспорта.

Президент возразил мнение о том, что Украина проиграет, и отверг термин "тупик" для описания конфликта. Он отметил, что украинские военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем несколько месяцев назад, а новое контрнаступление зависит от вооружения бригад.

"Это не тупиковая ситуация, это проблемная ситуация. Тупиковая ситуация означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть желания и инструменты. Воля есть, а инструменты еще не пришли", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул , что Россия значительно зависит от Китая, и один телефонный звонок главы Китая Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину мог бы помочь остановить войну в Украине. По мнению Стубба, если бы Пекин призвал Москву начать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала. Он также отметил, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

Впрочем, в НАТО заявили, что, несмотря на все заявления Китая о том, что он является "нейтральным игроком", Пекин активно помогает России в войне.



