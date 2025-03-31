Россию можно довести до дефолта и распада за 30 дней: как это возможно

Есть четыре возможных варианта реакции США на действия Кремля, если диктатор Владимир Путин откажется от требования американского президента Дональда Трампа прекратить войну в Украине, отметил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

Россия

По его словам, если Трамп окончательно убедится, что Россия не намерена выполнять договоренности по прекращению огня, он может применить новые санкции. В частности, речь идет об ограничениях в энергетическом секторе, предусматривающих полное отключение России от европейского рынка энергоресурсов. Это откроет путь для поставки американского сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов в Европу.

Кроме того, в качестве варианта США могут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Как отметил эксперт, такой шаг может стать символическим жестом в поддержку Киева и подтверждением обязательства Вашингтона перед Украиной.

Впрочем, подчеркивает Буряченко, если Вашингтон признает, что не имеет достаточных рычагов влияния на достижение желаемого политического результата, США могут отойти в сторону. В таком случае Штаты сосредоточятся на двусторонних отношениях с Москвой и дистанцируются от переговорного процесса по урегулированию войны.

Еще один возможный вариант, отмечает эксперт, замена США другим посредником в переговорах. Если Трамп не будет политически мотивирован продолжать давление на Россию, в трехстороннем формате переговоров вместо Вашингтона может появиться Китай. Такая инициатива может поступить от Украины и от европейских партнеров.

По словам Алексея Буряченко, привлечение Китая может дать Европе место за столом переговоров. Кроме того, Пекин, заинтересованный в стабильности Европейского Союза, может активнее способствовать завершению войны.

При этом эксперт подчеркнул, что российская экономика во многом зависит от Китая.

"Даже угроза эмбарго со стороны Китая, например, в месяц, одновременно блокирование позиции по Северной Корее может за 30 – 60 дней просто разрушить экономику России, довести ее до дефолта, в частности, до распада", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп и Путин сговорились, как заставить Украину сдаться.





