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Россию можно довести до дефолта и распада за 30 дней: как это возможно

Есть четыре сценария развития ситуации, если Путин не согласится с требованиями Трампа и не остановит войну в Украине

сегодня, 15:09
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Ткачик Олеся

Есть четыре возможных варианта реакции США на действия Кремля, если диктатор Владимир Путин откажется от требования американского президента Дональда Трампа прекратить войну в Украине, отметил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

Россию можно довести до дефолта и распада за 30 дней: как это возможно

Россия

По его словам, если Трамп окончательно убедится, что Россия не намерена выполнять договоренности по прекращению огня, он может применить новые санкции. В частности, речь идет об ограничениях в энергетическом секторе, предусматривающих полное отключение России от европейского рынка энергоресурсов. Это откроет путь для поставки американского сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов в Европу.

Кроме того, в качестве варианта США могут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Как отметил эксперт, такой шаг может стать символическим жестом в поддержку Киева и подтверждением обязательства Вашингтона перед Украиной.

Впрочем, подчеркивает Буряченко, если Вашингтон признает, что не имеет достаточных рычагов влияния на достижение желаемого политического результата, США могут отойти в сторону. В таком случае Штаты сосредоточятся на двусторонних отношениях с Москвой и дистанцируются от переговорного процесса по урегулированию войны.

Еще один возможный вариант, отмечает эксперт, замена США другим посредником в переговорах. Если Трамп не будет политически мотивирован продолжать давление на Россию, в трехстороннем формате переговоров вместо Вашингтона может появиться Китай. Такая инициатива может поступить от Украины и от европейских партнеров.

По словам Алексея Буряченко, привлечение Китая может дать Европе место за столом переговоров. Кроме того, Пекин, заинтересованный в стабильности Европейского Союза, может активнее способствовать завершению войны.

При этом эксперт подчеркнул, что российская экономика во многом зависит от Китая.

"Даже угроза эмбарго со стороны Китая, например, в месяц, одновременно блокирование позиции по Северной Корее может за 30 – 60 дней просто разрушить экономику России, довести ее до дефолта, в частности, до распада", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп и Путин сговорились, как заставить Украину сдаться.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IHQkgJQPYyA&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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