Россию массированно атаковали дроны: взрывы слышали на аэродроме РФ

В ночь на 29 сентября дроны атаковали несколько регионов РФ, в том числе взрывы слышали в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях России. В Минобороны РФ заявили об атаке якобы 125 беспилотников. В частности, один из ударов мог быть по аэродром ВМС России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Взрывы в Краснодарском крае зафиксировали жители Ейска недалеко от военного городка, где также расположен аэродром ВМС России, из которого армия РФ запускает дроны по Украине. В военном городке также базируется 859 Центр боевого применения и 190 учебный смешанный авиационный полк ВМФ.

В 01:38 появилась информация о взрывах в Цимлянске в Ростовской области. Также о взрывах сообщали жители Волгодонска, а в селе Самарское Азовского района зафиксирован пожар.

Впоследствии губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Азовском районе якобы были уничтожены 4 БПЛА. Также он утверждает, что в результате падения обломков одного из дронов загорелась сухая трава, которую якобы оперативно потушили спасатели. Однако видео в социальных сетях от местных жителей указывают на то, что пожар продолжается, и из-за него сгорел один дом.

Губернатор Воронежской области также сообщил об атаке дронов. По его словам в области "упало несколько сбитых дронов", в результате чего возникли пожары. Местные жители писали, что слышали не менее 10 взрывов.

В российском ведомстве говорят, что их ПВО якобы уничтожило 125 беспилотников самолетного типа, которые атаковали объекты на территории РФ.

"67 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Волгоградской области, 17 – над территорией Белгородской, 17 – над территорией Воронежской области, 18 – над территорией Ростовской области, по одному – над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удар по стратегическому складу боеприпасов в Торопце Тверской области РФ может изменить отношение Запада к использованию Украиной дальнобойного оружия.



Также "Комментарии" писали о массированных ударах России КАБами по Запорожью, где армия РФ попала в жилые дома.