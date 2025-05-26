Россию готовят к 91 году войны: о чем говорит заявление Медведева о "буферной зоне"

Идея создания так называемой "буферной зоны" в Украине, озвученная Дмитрием Медведевым, выглядит стратегически бесперспективной и катастрофически затратной мечтой. Согласно данным Института изучения войны (ISW), у России практически отсутствуют шансы на реализацию этого плана как с точки зрения военной динамики, так и человеческих ресурсов.

Дмитрий Медведев. Фото: РБК-Украина

ISW отмечает, что при нынешних темпах наступления и потерь среди личного состава России понадобится почти 91 год, чтобы полностью захватить территорию, которую Медведев назвал "буферной зоной" — 587 тысяч квадратных километров украинской земли. За этот период армия РФ может потерять до 50 миллионов солдат, что составляет почти треть текущего населения страны.

С 1 января по 24 мая 2025 года российские войска продвигались в среднем на 14,3 км ежедневно. Исходя из этих темпов, только для полного контроля над остатками Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей требуется почти 4 года. А для достижения масштабной "буферной зоны", о которой говорит Медведев, — почти столетие.

Кроме того, ISW напоминает: в феврале 2025 аналитики оценивали, что России понадобится 83 года для захвата 80% украинской территории. Свежие расчеты демонстрируют еще большее замедление наступления, что подчеркивает деградацию наступательных возможностей армии РФ.

Реализация плана "буферной зоны" сталкивается с серьезными географическими и оборонительными барьерами. Российским войскам придется штурмовать укрепленные города Донецкой области (Краматорск, Славянск, Дружковку), форсировать Днепр, чтобы снова взять Херсон, совершить морскую десантную операцию в Черном море для захвата Одесщины, атаковать Сумы, Харьков, Киев и большие центры на западе Украины.

Такие действия потребуют колоссальных ресурсов и сил, которых в России, вероятно, не будет даже в долгосрочной перспективе.

Портал "Комментарии" писал, что правитель России Владимир Путин сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной. В МИД Украины уже ответили, что нынешнее заявление Путина о буферной зоне доказывает, что именно российский диктатор является первопричиной войны в Украине