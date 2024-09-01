Россию атаковало рекордное количество дронов

Министерство обороны России сообщило о рекордном количестве беспилотников, которые удалось сбить во время массированной атаки по РФ в ночь на 1 сентября. По данным российского министерства, атака проходила сразу в 15 областях России.



Дрон самолетного типа. Фото из открытых источников

Министерство обороны России традиционно отчиталось о сбитии всех беспилотников, атаковавших Россию 1 сентября. Одновременно с заявлениями российского ведомства в социальных сетях распространились фото и видео последствий ударов БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры РФ.

"Уничтожено и перехвачено 158 украинских БПЛА самолета типа. Над территорией Курской области в ночное время было "уничтожено и перехвачено" 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Менее десяти беспилотников якобы были сбиты в Тульской, Липецкой, Калужской, Московской и Рязанской области. Таким образом Министерство обороны РФ рассказало о самой масштабной атаке беспилотников по территории России.

Как сообщал портал "Комментарии", 1 сентября после атаки дронов в России загорелось две ГРЭС – одна в Московской области, а другие в Тверской. Также о пожарах сообщалось на московском НПЗ и других объектах РФ. ГРЭС – это российская аббревиатура на обозначение "государственной районной электростанции", подразумевающая промышленный, а не административный район, фактически указывающая на конденсационную электростанцию большой мощности.

Также "Комментарии" писали, что украинский лейтенант Андрей Коваленко назвал атаку беспилотников по РФ ответом за обстрелы по Украине. По его словам, россияне должны понять, что они будут жить в новой реальности с отключениями света, а остановить это сможет Путин, если выведет войска из Украины.