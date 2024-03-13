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Российскую пропагандистку разочаровала жизнь в Донецке "без бандеровцев"

Пропагандистке Монтян не нравится жизнь в подконтрольном РФ Донецке

13 марта 2024, 23:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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Пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе.

Российскую пропагандистку разочаровала жизнь в Донецке "без бандеровцев"

Монтян снова раскритиковала РФ. Фото из открытых источников

На видеоролики Монтян с критикой ситуации в Донецке обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"Слабоумная пропагандистка Татьяна Монтян снова недовольна Россией. Внезапно оказалось, что в "освобожденном от фашистов" Донецке, где десять лет нет никаких "бандеровцев", почему-то не работает почта, поэтому она не может отправить посылку в Россию", — отметил журналист.

Денис Казанский с иронией отмечает, что "как-то так получилось, что в "нищей фашистской Украине", которая 10 лет замерзает и разваливается, почему-то в каждом райцентре работает "Новая почта", а в одном из самых богатых в прошлом мегаполисе Украины, которому Россия "помогла", теперь даже на главпочтамте марок и конвертов нет".

Журналист удивляется, почему Монтян выражает свое возмущение, поскольку она сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться. Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта. По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.



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Источник: https://t.me/kazansky2017/10717
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