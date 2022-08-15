Российского политика нашли мертвым на Донбассе: что известно

На Донбассе погиб заместитель председателя общественной палаты Алтайского края и глава местного союза ветеранов Афганистана Евгений Новиков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию украинского журналиста Андрея Цаплиенко в Телеграмме и СМИ Алтая.

Евгений Новиков (фото из открытых источников)

Российские СМИ сообщают, что российский политик исчез после обстрела 10 июля под Шахтерском. Он якобы приехал на оккупированный РФ Донбасс как волонтер, с "гуманитарной миссией". Но его останки нашли только сейчас. А инфицировать его смогли только по черепу.

О том, что российский политик был найден мертвым на Донбассе, также подтвердил журналист Андрей Цаплиенко.

"Не сложилось с карьерой на чужой земле. Наверное, воздух украинский не подошел, вода ли",- написал он.

Известно, что 52-летний российский политик по возвращении с войны в Афганистане работал в оперативно-розыскном отделе уголовного розыска УВД Алтайского края. А еще — участвовал в "контртеррористической операции на Северном Кавказе". В настоящее время он возглавлял исполком алтайской ячейки "Русского союза ветеранов Афганистана".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что зачем Россия скупает звезд Голливуда . На прошлой неделе звезда американских боевиков и мастер боевых искусств Стивен Сигал появился в видео, снятом в разрушенном здании в Оленовке, где держали украинских военнопленных. Сигал обвинил Украину в военном преступлении, подкрепляя доказательства российских кафиров о том, что бомбардировка Еленовки – якобы дело рук ВСУ, и назвал украинских военных нацистами. Актер планирует снять документальный фильм о войне на Донбассе, считая, что сможет изменить отношение к ней. По его мнению, в большинстве своем журналисты якобы освещают ее некорректно.





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