Российского агента, «работавшего» на западной Украине, задержали силовики

Рашистского приспешника, который с первых дней войны работал на врага – сначала на Донбассе, затем – во Львове, задержали силовики, пишут "Комментарии". Предателем оказался житель Донбасса, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.



СБУ задержала на Львовщине российского агента

По информации Службы безопасности Украины (СБУ), с начала активных боевых действий он собирал разведданные о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А затем прокремлевский сторонник перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.

Используя статус внутренне перемещенного лица, теперь задержанный, поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил свою предательскую деятельность: собирал информацию для вражеской спецслужбы. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага на попытках скрытого сбора и передачи сведений из-за "связной" в рядах террористических группировок "ДНР".

Во время оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении за совершенное преступление. Суд же избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, как писали "Комментарии", СБУ сообщила о подозрении одного из мэров. Городскому голове Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения. Мамай якобы обнародовал информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.



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