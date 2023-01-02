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Российского агента, «работавшего» на западной Украине, задержали силовики

Контрразведчики Службы безопасности задержали еще одного вражеского приспешника в ходе многоэтапной спецоперации на западе Украины

сегодня, 15:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

Рашистского приспешника, который с первых дней войны работал на врага – сначала на Донбассе, затем – во Львове, задержали силовики, пишут "Комментарии". Предателем оказался житель Донбасса, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

Российского агента, «работавшего» на западной Украине, задержали силовики

СБУ задержала на Львовщине российского агента

По информации Службы безопасности Украины (СБУ), с начала активных боевых действий он собирал разведданные о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. А затем прокремлевский сторонник перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.

Используя статус внутренне перемещенного лица, теперь задержанный, поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил свою предательскую деятельность: собирал информацию для вражеской спецслужбы. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага на попытках скрытого сбора и передачи сведений из-за "связной" в рядах террористических группировок "ДНР".

Во время оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении за совершенное преступление. Суд же избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, как писали "Комментарии", СБУ сообщила о подозрении одного из мэров. Городскому голове Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положенияМамай якобы обнародовал информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.



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