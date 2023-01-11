Российское судно под санкциями вывезло тайный груз

Российское торговое судно Lady R, находящееся под санкциями Запада, в течение двух ночей забирало груз на военно-морской базе в ЮАР. Власти африканской страны отказываются комментировать ситуацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal, собравшее информацию от очевидцев, фотографий и чиновника США.

Российский корабль в порту ЮАР. Фото с открытых источников

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что в течение двух темных ночей в декабре российский корабль перевозил грузы с военно-морской базы Саймонс-Таун вблизи Кейптауна. Это произошло в период общенационального отключения электроэнергии. Однако именно в порту работал большой кран для грузов, перемещавший ящики со 122-метрового судна под наблюдением вооруженных охранников.

Перед заходом судна в порт на нем были выключены автоматические транспондеры, передающие идентификационные данные и местоположение судна другим судам и морским властям.

Представители местного правительства Южной Африки отказались предоставить информацию о том, что находилось в судне Lady R. Министр обороны ЮАР критикует чрезмерную обеспокоенность США.

"Вашингтон угрожает Африке, а не только Южной Африке, иметь все, что даже пахнет Россией", – говорит Министр обороны ЮАР.

Российское посольство в ЮАР и Кремль не прокомментировали ситуацию с подсанкционной лодкой. Судно Lady R попало под санкции 8 мая после того, как США заявили, что владельцы корабля перевозят оружие в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин ищет деньги на войну и пытается придумать новые схемы получения денег в бюджет России.

Также "Комментарии" писали о том, что в последний месяц 2022 года Россия зафиксировала рекордный дефицит бюджета.

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