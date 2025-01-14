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Российский войска готовятся к блокаде сразу двух крупных городов на Донбассе

В ISW счтают, что российские войска будут пытаться выдавить ВСУ из Покровска и Мирнограда

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Российские захватчики намерены перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, с целью заставить украинские войска отступить из этих городов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российский войска готовятся к блокаде сразу двух крупных городов на Донбассе

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев. Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска-Мирнограда, пролегающих с востока на запад", – отмечают в ISW. 

В своем отчете американские аналитики отмечают, что продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинских войск пополнять запасы и передислоцировать войска. 

Продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может серьезно осложнить ситуацию для украинских войск, заставив украинских защитников отступить на север, что позволит российским оккупантам окружить Покровск и Мирноград. Это также позволит россиянам продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Аналитики предполагают, что российское военное командование, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда большим количеством пехоты.

ISW пишут, что блокада этих городов увеличивает вероятность отступления украинских войск, что позволит россиянам захватить эти населенные пункты без проведения тяжелых городских боев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия контролирует более 18% территории Украины, включая Крым, а также части Донецкой и Луганской областей, захваченные до 2022 года. В декабре российские войска заняли приблизительно 400 квадратных километров новых территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN, ссылаясь на данные WarMapper.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-13-2025
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