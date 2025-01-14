Российский войска готовятся к блокаде сразу двух крупных городов на Донбассе

Российские захватчики намерены перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, с целью заставить украинские войска отступить из этих городов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев. Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска-Мирнограда, пролегающих с востока на запад", – отмечают в ISW.

В своем отчете американские аналитики отмечают, что продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинских войск пополнять запасы и передислоцировать войска.

Продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может серьезно осложнить ситуацию для украинских войск, заставив украинских защитников отступить на север, что позволит российским оккупантам окружить Покровск и Мирноград. Это также позволит россиянам продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Аналитики предполагают, что российское военное командование, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда большим количеством пехоты.

ISW пишут, что блокада этих городов увеличивает вероятность отступления украинских войск, что позволит россиянам захватить эти населенные пункты без проведения тяжелых городских боев.

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