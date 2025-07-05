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Российский "теневой флот" загнали в угол: Европа блокирует обход нефтяных санкций

Европа перекрывает кислород "теневого флота" России: Германия, Дания и Швеция начали массовые проверки танкеров в Балтийском море

5 июля 2025, 20:28
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Ткачова Марія

В Балтийском море стартовала масштабная операция по контролю российских нефтетанкеров. Германия, Швеция и Дания активизировали патрулирование в своих территориальных водах и начали требовать у каждого танкера на входе документы о страховании. Речь идет прежде всего о судах, которые перевозят российскую нефть и входят в так называемый "теневой флот" — это флотилия старых или ненадлежащим образом задокументированных судов, используемых Москвой для обхода санкций.

Российский "теневой флот" загнали в угол: Европа блокирует обход нефтяных санкций

Танкеры РФ проверяют как угрозу санкциям и безопасности

Если у танкера нет надлежащего страхового покрытия, его деятельность могут заблокировать: судно попадет в черные списки Евросоюза, Великобритании и США. Это автоматически сделает невозможной легальную эксплуатацию таких судов в мировых портах и еще сильнее ограничит способность Кремля зарабатывать на экспорте сырья.

Кроме экономического и санкционного аспекта, европейские страны видят в этих судах серьезную экологическую угрозу. Танкерный флот России, входящий в "теневой флот", в значительной степени состоит из устаревших судов без должного технического обслуживания. В Дании и Швеции опасаются, что очередная авария или утечка нефти может спровоцировать экологическую катастрофу в Балтийском море.

Отдельно специалисты предупреждают: РФ потенциально может использовать такие суда не только для перевозки сырья, но и для диверсий — в частности, для подводного повреждения кабелей связи или энергетической инфраструктуры. Проверки со стороны Европы направлены не только на то, чтобы остановить обход санкций, но и обезопасить регион от возможных гибридных атак.

Таким образом, Балтика превращается в еще один фронт санкционного давления против России — с четкой координацией между европейскими государствами и прямой угрозой для нелегальных логистических маршрутов Кремля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских аэропортах — транспортный коллапс: сотни рейсов отменены, пассажиры лежат на полу.



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Источник: https://foreignpolicy.com/2025/07/03/baltic-states-russia-denmark-europe-shadow-fleet-oil/
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