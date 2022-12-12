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Российский солдат утверждает, что приехал в Украину воевать с поляками (ВИДЕО)

Россиянин говорит, что пришел воевать в Украину с благой целью. Российский военный заявил, что сражается против поляков, ведь те хотят захватить украинские земли.

сегодня, 12:20
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Автор:

Slava Kot

В сеть попало видео, на котором российский солдат в украинском плену рассказывает, почему приехал на войну в Украину. Россиянин утверждает, что пришел, чтобы воевать с поляками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Российский солдат утверждает, что приехал в Украину воевать с поляками (ВИДЕО)

Российский военный приехал в Украину охотиться на поляков. Фото: из открытых источников

Украинские военные схватили в плен русского солдата и начали допрашивать, кто он и чесу воюет в Украине. Во время допроса пленник признался, что Плотников Александр Александрович проживает в Башкортостан.

Воины ВСУ спросили, почему россиянин приехал воевать у Украины, какова его цель и цель. Ответ удивил.

"С поляками, воюю с поляками", – сказал российский пленный.

Когда украинцы спросили, сколько поляков увидел россиянин, тот ответил, что ни одного не видел. Россиянин повторяет нарративы кремлевской пропаганды и утверждает, что Польша планирует отжать в Украине земли.

Посмотреть видео с российским пленником, приехавшим в Украину воевать с поляками можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин ищет пути побега из России в случае падения его режима. В настоящее время российский диктатор рассматривает варианты с Венесуэлой и Аргентиной. Интересно, что именно в последнюю страну убегали нацисты после поражения во Второй мировой войне. Ранее Путин рассматривал возможность бежать в Китай, однако в последнее время лидеры коммунистического режима не привержены политике президента России.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел России Сергее Лаврове, который был шокирован гендерно-нейтральными шведскими туалетами. Россиянин заявил, что "это не по-человечески ".



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Источник: https://t.me/operativnoZSU/62201
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