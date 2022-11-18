Российский солдат рассказывает о зверствах россиян в Буче и просит политического убежища (ВИДЕО)



















Бывший российский военнослужащий 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ Никита Чибрин хочет получить политическое убежище в Испании. Именно его бригада в начале полномасштабного вторжения России в Украину совершала зверства в Буче. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Gulagu.net.

Российский военный о военных преступлениях в Буче. Фото: из открытых источников

15 ноября Никита Чибрин смог эвакуироваться в Мадрид и просит политическое убежище в Испании. Портал Gulagu.net опубликовал видео с российским военным, сообщающим о преступных действиях своей бригады.

"Мне нечего скрывать. Я хочу сделать все, чтобы эта война закончилась", – рассказывает российский военный Чибрин.

Россиянин утверждает, что не хотел идти на войну и поэтому его уволили с должности военного механика. Чибрину угрожали, но наконец приказали выполнять физическую работу – убирать, грузить. Никита Чибрин говорит о том, что его бригада воровала технику у гражданских украинцев.

"Украли все, что можно. Стиральные машины, электронику, все", — сказал он, вспомнив пребывание 64-й бригады в одном из сел Киевской области.

18 апреля, через несколько недель после резни в Буче, 64-ю бригаду наградил президент России Владимир Путин. За "героизм и мужество" части в России присвоено почетное наименование "Гвардейская".

Интересно, что это лишь второй российский военный, служивший в армии РФ во время вторжения, а затем бежавший из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном из России, застрелившемся из четырех пистолетов.

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