Российский солдат рассказывает о зверствах россиян в Буче и просит политического убежища (ВИДЕО)

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Slava Kot
Бывший российский военнослужащий 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ Никита Чибрин хочет получить политическое убежище в Испании. Именно его бригада в начале полномасштабного вторжения России в Украину совершала зверства в Буче. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Gulagu.net.
Российский военный о военных преступлениях в Буче. Фото: из открытых источников
15 ноября Никита Чибрин смог эвакуироваться в Мадрид и просит политическое убежище в Испании. Портал Gulagu.net опубликовал видео с российским военным, сообщающим о преступных действиях своей бригады.
Россиянин утверждает, что не хотел идти на войну и поэтому его уволили с должности военного механика. Чибрину угрожали, но наконец приказали выполнять физическую работу – убирать, грузить. Никита Чибрин говорит о том, что его бригада воровала технику у гражданских украинцев.
18 апреля, через несколько недель после резни в Буче, 64-ю бригаду наградил президент России Владимир Путин. За "героизм и мужество" части в России присвоено почетное наименование "Гвардейская".
Интересно, что это лишь второй российский военный, служивший в армии РФ во время вторжения, а затем бежавший из России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном из России, застрелившемся из четырех пистолетов.
Также "Комментарии" писали о главном факторе в войне на ближайшие несколько месяцев.
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