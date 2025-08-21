Рубрики
Один из самых известных российских пропагандистов Дмитрий Стешин оказался на грани потери зрения после того, как умылся украинской водой из ведра в оккупированном россиянами Донецке. Врачи обнаружили в его роговице опасного паразита, повлекшего серьезное поражение глаза.
Российский пропагандист Дмитрий Стешин. Фото из открытых источников
Журналист-пропагандист "Комсомольской правды" рассказал, что из-за отсутствия водоснабжения в Донецке он решил воспользоваться "лайфхаком" местных жителей. Он набрал воду из насоса в ведро, оставил его на солнце для подогрева, а затем использовал для умывания. Вскоре после этого мужчина почувствовал резкое ухудшение зрения, сильное слезотечение и чувствительность к свету.
Медики диагностировали у российского пропагандиста амебный кератит – инфекционное поражение роговицы, которое вызывают питающиеся живыми тканями амебы. По словам Стешина, эти амебы "сидят под веками и натурально жрут роговицу глаза". Заражение могло произойти из-за контакта глаз с загрязненной водой, которая нагревалась на солнце.
Также этот случай указал на проблемы в оккупированном россиянами Донецке. Большинство районов города остались без централизованного водоснабжения, поэтому люди вынуждены пользоваться водой из насосов или колодцев, не отвечающих санитарным нормам.
Местные жители говорят о гуманитарном кризисе и жалуются на отсутствие помощи, несмотря на громкие заявления российских чиновников о "нормализации жизни" на оккупированных территориях.
Также "Комментарии" писали о том, как смертельная амеба съела мозг женщины в США во время отпуска.