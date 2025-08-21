Один из самых известных российских пропагандистов Дмитрий Стешин оказался на грани потери зрения после того, как умылся украинской водой из ведра в оккупированном россиянами Донецке. Врачи обнаружили в его роговице опасного паразита, повлекшего серьезное поражение глаза.

Российский пропагандист Дмитрий Стешин. Фото из открытых источников

Журналист-пропагандист "Комсомольской правды" рассказал, что из-за отсутствия водоснабжения в Донецке он решил воспользоваться "лайфхаком" местных жителей. Он набрал воду из насоса в ведро, оставил его на солнце для подогрева, а затем использовал для умывания. Вскоре после этого мужчина почувствовал резкое ухудшение зрения, сильное слезотечение и чувствительность к свету.

Медики диагностировали у российского пропагандиста амебный кератит – инфекционное поражение роговицы, которое вызывают питающиеся живыми тканями амебы. По словам Стешина, эти амебы "сидят под веками и натурально жрут роговицу глаза". Заражение могло произойти из-за контакта глаз с загрязненной водой, которая нагревалась на солнце.

Также этот случай указал на проблемы в оккупированном россиянами Донецке. Большинство районов города остались без централизованного водоснабжения, поэтому люди вынуждены пользоваться водой из насосов или колодцев, не отвечающих санитарным нормам.

"Вода не пригодна ни для питья, ни для мытья. Но другой просто нет", — признал пропагандист.

Местные жители говорят о гуманитарном кризисе и жалуются на отсутствие помощи, несмотря на громкие заявления российских чиновников о "нормализации жизни" на оккупированных территориях.

