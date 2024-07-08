Российский пропагандист против ядерного удара РФ по Украине: он назвал шокирующий аргумент



















Известный российский пропагандист Сергей Мардан отреагировал на результаты опроса, которые показали, что треть россиян поддерживают ядерный удар по Украине. Мардан подверг критике такую идею и заявил, что Украину нельзя атаковать ядерным оружием. Свою позицию российский пропагандист объяснил неожиданным образом.



Российский пропагандист Сергей Мардан. Фото из открытых источников

Сергей Мардан прокомментировал результаты опроса "Левада-Центра", где 34% граждан России оправдывают ядерный удар по Украине. По его словам, он против ядерной атаки, поскольку считает, что Украина является частью России.

"Если думать рационально, я вообще, по жизни так думаю — никакой Украины нет. Это часть России, которая в силу разных обстоятельств была отторгнута от "исторической России". Российский народ оказался разделен. Ему навязали какую-то странную идентичность, это происходило достаточно долго – 70 лет власти СССР и 30 лет после распада Советского Союза", – говорит российский пропагандист.

Далее Мардан заявил, что россияне не будут использовать ядерное оружие по территории РФ, поэтому не стоит им атаковать Украину.

"Территория Харькова, Днепра, Херсона, Запорожья, Киева, Чернигова — это все Россия. Вам же не придет в голову, сказать, если завтра начнутся волнения какие-то, какие-то экстремисты что-то сделают в Ярославле и Костроме, то вы же не предложите шандарахнуть по этим городах ядерным оружием?", — сказал Мардан.

Запись заявления Сергея Мардана опубликовала Джулия Дэвис – основательница Russian Media Monitor – организации, проверяющей заявления российской пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожает начать мировую войну и нанести ядерный удар по нескольким странам.



Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте Владимире Соловьеве, который заявил, что Россия будет намного жестче и оккупирует Германию.