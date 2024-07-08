Российский пропагандист против ядерного удара РФ по Украине: он назвал шокирующий аргумент

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Slava Kot
Известный российский пропагандист Сергей Мардан отреагировал на результаты опроса, которые показали, что треть россиян поддерживают ядерный удар по Украине. Мардан подверг критике такую идею и заявил, что Украину нельзя атаковать ядерным оружием. Свою позицию российский пропагандист объяснил неожиданным образом.
Российский пропагандист Сергей Мардан. Фото из открытых источников
Сергей Мардан прокомментировал результаты опроса "Левада-Центра", где 34% граждан России оправдывают ядерный удар по Украине. По его словам, он против ядерной атаки, поскольку считает, что Украина является частью России.
Далее Мардан заявил, что россияне не будут использовать ядерное оружие по территории РФ, поэтому не стоит им атаковать Украину.
Запись заявления Сергея Мардана опубликовала Джулия Дэвис – основательница Russian Media Monitor – организации, проверяющей заявления российской пропаганды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожает начать мировую войну и нанести ядерный удар по нескольким странам.
Также "Комментарии" писали о российском пропагандисте Владимире Соловьеве, который заявил, что Россия будет намного жестче и оккупирует Германию.
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