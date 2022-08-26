Российский пропагандист Михалков высказался по поводу украинского языка, порождающего ненависть к россиянам

Кинорежиссер из России Никита Михалков сделал очередное заявление в отношении Украині и языкового вопроса. Россиянин обвиняет украинский язык в ненависти к своему народу.



Стерненко (слева), Михалков (справа). Фото из открытых источников

Слова российского актера и кинорежиссера были опубликованы на собственной странице в Twitter украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко. Россиянин утверждает, что преподавание украинского языка – это взрывная смесь в историческом срезе.

Украинский язык стал образом руссофобии… то есть словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции и произношении, они для нас, и для мира, и для них самих (украинцев) являются формулировкой ненависти к России. Я очень испугался, если предметы будут преподаваться на украинском языке – это катастрофа, это абсолютно заложенная мина на всю историю. – рассказал Михалков.

Сам же Сергей Стерненко прокомментировал высказывания Михалкова так:

Это война России против нашей идентичности. Против нашего языка. Против нас как украинцев. И так, такое заявление Михалкова целиком укладывается в общую концепцию геноцида, совершаемого русскими. – подписал публикацию Стерненко.





Это не первое заявление одиозного россиянина. Михалков поддерживает аннексию Крыма и полномасштабное вторжение на территории Украины. Считает украинские революции военными переворотами, а саму страну сравнивает с фашистской Германией.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по мнению политтехнолога Стерненко в будущем будет еще одним политиком, ведь бывший член партии "Правый сектор" постоянно появляется в политической плоскости.

Также мы упоминали, что украинский язык был признан одним из самых популярных в мире.

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