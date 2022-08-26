Российский пропагандист Михалков высказался по поводу украинского языка, порождающего ненависть к россиянам

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Slava Kot
Кинорежиссер из России Никита Михалков сделал очередное заявление в отношении Украині и языкового вопроса. Россиянин обвиняет украинский язык в ненависти к своему народу.
Стерненко (слева), Михалков (справа). Фото из открытых источников
Слова российского актера и кинорежиссера были опубликованы на собственной странице в Twitter украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко. Россиянин утверждает, что преподавание украинского языка – это взрывная смесь в историческом срезе.
Сам же Сергей Стерненко прокомментировал высказывания Михалкова так:
Это не первое заявление одиозного россиянина. Михалков поддерживает аннексию Крыма и полномасштабное вторжение на территории Украины. Считает украинские революции военными переворотами, а саму страну сравнивает с фашистской Германией.
Ранее портал "Комментарии" писал, что по мнению политтехнолога Стерненко в будущем будет еще одним политиком, ведь бывший член партии "Правый сектор" постоянно появляется в политической плоскости.
Также мы упоминали, что украинский язык был признан одним из самых популярных в мире.
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