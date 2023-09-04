Российский пилот, перегнавший в Украину Ми-8, обратился к российским военным

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", украинская разведка обнародовала документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором рассказала, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8АМТШ.
Российский капитан Максим Кузьминов. Фото: из открытых источников
Спецоперация украинской военной разведки имела кодовое название "Синица". 28-летний российский капитан Максим Кузьминов был командиром вертолета, служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ — в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае. В фильме он рассказал детали операции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, военная разведка смогла организовать безопасный коридор.
Кузьминов заявил, что поступил так, поскольку выступает против агрессивной войны и не хочет быть причастным к военным преступлениям.
Также он призвал других российских пилотов поступить так же. "Вы нисколько не пожалеете. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Когда вы действительно что-то откроете, то свое мнение измените в корне", — заявил он.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему эта осень может быть самой сложной в истории независимой Украины: мнения экспертов.
Обсуждения
Новости